إيران .. ترمب يطلب وقف المحادثات مع طهران

اتهامات أمريكية وتحرك دبلوماسي فرنسي



صواريخ إيرانية في محيط الإمارات



تدخل المواجهة بينمرحلة جديدة من التصعيد، في اليوم الـ63 من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، وبعد 172 يوماً من اندلاع الحرب، وسط تراجع فرص استئناف المفاوضات وتصاعد الضغوط السياسية والأمنية في المنطقة.وفي هذا السياق، أعلنتوقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة تعكس اتساع تداعيات التصعيد الإيراني الأمريكي على العلاقات الإقليمية.وفي واشنطن، نقلت شبكةعن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترمب طلب من كبار مبعوثيه، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي عدم وجود أي محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع طهران.وقال ترمب إن، مؤكداً في الوقت نفسه أن مضيق هرمز مفتوح وأن حركة العمل فيه مستمرة.في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيرانيعلى أن بلاده لا تقبل بمجرد وقف إطلاق النار، مؤكداً أن المطلوب هو. وأضاف أن طهران أبلغت الوسطاء بهذا الموقف، مشيراً إلى أن الأمن في الخليج ينبغي أن يكون جماعياً وأن يشمل كذلك الأبعاد الاقتصادية.من جهته، اتهم رئيس البرلمان الإيرانيالولايات المتحدة بالسعي إلى زيادة الضغوط على طهران بهدف انتزاع تنازلات لا تتضمنها مذكرة التفاهم.وعلى الصعيد الأمني، وجهتاتهامات إلى 17 إيرانياً، على خلفية ما وصفته بحملة واسعة لسرقة البيانات عبر هجمات إلكترونية.وفي تطور دبلوماسي متصل بالتوتر المتصاعد، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إبلاغ موظفين اثنين في السفارة الفرنسية بطهران بأنهماومنعهما من دخول البلاد.ورد وزير الخارجية الفرنسي بالإعلان عن اعتزام بلاده طردخلال الأيام المقبلة.ميدانياً، أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن نتائج التقييمات أظهرت أنتم رصدهما كانا قادمين من إيران، مشيرة إلى أنهما كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية، قبل أن يسقطا في البحر.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار أزمة، الذي تحول إلى محور رئيسي في المواجهة بين واشنطن وطهران، بينما تتزايد الضغوط على مختلف الأطراف لإيجاد مسار ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى منطقة الخليج.