الإمارات توقف الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية التصعيد الإقليمي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي أن الإمارات تنفي ما وصفته بالادعاءات المتعلقة بوضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مجددة في المقابل تأكيد التزامها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وأوضحت الهاملي أن قرار وقف الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران يأتي «في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين»، مشيرة إلى أن القرار سيظل سارياً حتى إشعار آخر.
وشددت المسؤولة الإماراتية على أن بلادها تواصل التزامها بـصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الإمارات أن دفاعاتها الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه أراضيها، موضحة أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية للدولة، بينما سقط الثاني داخل مياهها الإقليمية.
ويأتي تعليق التعاملات الاقتصادية والمالية في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بما قد يضيف ضغوطاً جديدة إلى العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيران، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات السياسية والأمنية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي أن الإمارات تنفي ما وصفته بالادعاءات المتعلقة بوضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مجددة في المقابل تأكيد التزامها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وأوضحت الهاملي أن قرار وقف الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران يأتي «في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين»، مشيرة إلى أن القرار سيظل سارياً حتى إشعار آخر.
وشددت المسؤولة الإماراتية على أن بلادها تواصل التزامها بـصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الإمارات أن دفاعاتها الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه أراضيها، موضحة أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية للدولة، بينما سقط الثاني داخل مياهها الإقليمية.
ويأتي تعليق التعاملات الاقتصادية والمالية في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بما قد يضيف ضغوطاً جديدة إلى العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيران، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات السياسية والأمنية خلال الفترة المقبلة.
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