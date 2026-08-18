الإمارات توقف الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

أعلنت، اليوم الثلاثاء، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك على خلفية التصعيد الإقليمي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتيةأن الإمارات تنفي ما وصفته بالادعاءات المتعلقة بوضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مجددة في المقابل تأكيد التزامها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.وأوضحت الهاملي أن قرار وقف الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران يأتي، مشيرة إلى أن القرار سيظل سارياً حتى إشعار آخر.وشددت المسؤولة الإماراتية على أن بلادها تواصل التزامها بـ، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الإمارات أن دفاعاتها الجوية رصدتباتجاه أراضيها، موضحة أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية للدولة، بينما سقط الثاني داخل مياهها الإقليمية.ويأتي تعليق التعاملات الاقتصادية والمالية في ظل، بما قد يضيف ضغوطاً جديدة إلى العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيران، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات السياسية والأمنية خلال الفترة المقبلة.