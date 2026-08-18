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مشروع خط حديدي عالي الأداء من بنزرت إلى بن قردان يدخل مرحلة دراسة الجدوى

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Pixabay / توضيحية
Bookmark article    Publié le Mardi 18 Août 2026 - 14:45 قراءة: 2 د, 29 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إطلاق إعلان عام للترشح لإعداد قائمة مختصرة من مكاتب الدراسات أو مجمعات مكاتب الدراسات، التونسية والعالمية، المؤهلة في مجال النقل الحديدي، لإنجاز مهمة تتعلق بـمشروع إحداث خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال وجنوب تونس.

وتتعلق المرحلة الأولى من المشروع بـدراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية، في خطوة تمهد لإعداد الدراسات اللازمة لإنجاز أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى المبرمجة ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030.


مكاتب دراسات ذات خبرة في مشاريع مماثلة

وأوضحت الشركة، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، أن المكاتب المترشحة مطالبة بأن تكون قد أنجزت دراسات مماثلة من حيث التعقيد والخصوصية، وأن تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة.


وسيتم، وفق البلاغ، إعداد قائمة مختصرة من المترشحين الذين ستتم استشارتهم لاحقاً، طبقاً لكراس العناصر المرجعية للانتقاء.

ويحدد كراس الشروط المرجعية للانتقاء شروط المشاركة والمنهجية والمعايير العامة التي سيتم اعتمادها لاختيار المترشحين، وذلك طبقاً للفصل الثاني من الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024.

فتح باب الترشح إلى 24 سبتمبر

ويمكن سحب كراس الشروط والمشاركة في طلب العروض عبر الاتصال المباشر، خلال التوقيت الإداري، بمبنى محطة تونس للأرتال بساحة برشلونة، وتحديداً لدى الإدارة المركزية لاستغلال الشبكة الحديدية التونسية.

ويتعين توجيه الظروف المحتوية على العروض الفنية والوثائق الإدارية عن طريق البريد السريع أو البريد مضمون الوصول، أو تسليمها مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي للشركة.

وحددت الشركة يوم 24 سبتمبر 2026 على الساعة 11 صباحاً كآخر أجل للمشاركة، ويعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبط المركزي، مع إقصاء كل عرض يرد بعد انقضاء الآجال المحددة.

ومن المقرر أن تكون جلسة فتح العروض علنية يوم 24 سبتمبر على الساعة 11 و15 دقيقة صباحاً، بحضور ممثلي المتعهدين الراغبين في المشاركة، شريطة الاستظهار بتفويض كتابي.

خط يربط الشمال بالجنوب

ويأتي إطلاق هذه المرحلة من الدراسات بعد أن استعرض مجلس وزاري، بتاريخ 25 فيفري 2026، أهم مكونات المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيتم إدراجها ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030، ومن بينها مشروع القطار فائق السرعة (TGV) وتحديد ممر خط حديدي عالي الأداء يربط شمال البلاد بجنوبها.

ويهدف المشروع، وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الحكومة، إلى تعزيز التماسك الإقليمي وفك العزلة والربط بين شمال البلاد وجنوبها، من بنزرت إلى بن قردان.

كما يرتقب أن يربط الخط بين أهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن، وخاصة الموانئ والمناطق اللوجستية، فضلاً عن تعزيز الربط مع دول الجوار، الجزائر وليبيا.

ربط الجزائر وليبيا وتعزيز الموانئ

ويتضمن التصور المعلن للمشروع ضمان الربط مع الشبكة الحديدية الجزائرية في عنابة عبر مسار الخطين 1 و2، مروراً بـطبرقة ونفزة وماطر والجديدة، ثم مواصلة الربط عبر بنية تحتية جديدة في اتجاه رأس الجدير مروراً بمارث ومدنين، مع الربط كذلك بميناء جرجيس.

ويراهن المشروع على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص التشغيل، إلى جانب تحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد ومراكز الإنتاج والنقل واللوجستيك.

كما يمثل الخط، وفق التصور الحكومي، قاعدة يمكن من خلالها ربط تونس مستقبلاً بشبكات إقليمية أوسع، بما يعزز اندماجها في الفضاءين المغاربي والإفريقي.

وبدخول المشروع مرحلة دراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية، تنتقل فكرة الخط الحديدي عالي الأداء من مستوى البرمجة والتصور إلى مرحلة إعداد الدراسات الفنية التي يفترض أن تحدد مدى جدواه ومساره ومكوناته الأساسية، تمهيداً للمراحل اللاحقة من المشروع.
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