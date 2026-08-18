مشروع خط حديدي عالي الأداء من بنزرت إلى بن قردان يدخل مرحلة دراسة الجدوى

مكاتب دراسات ذات خبرة في مشاريع مماثلة



فتح باب الترشح إلى 24 سبتمبر



خط يربط الشمال بالجنوب



ربط الجزائر وليبيا وتعزيز الموانئ



أعلنتعن إطلاق إعلان عام للترشح لإعداد قائمة مختصرة من مكاتب الدراسات أو مجمعات مكاتب الدراسات، التونسية والعالمية، المؤهلة في مجال النقل الحديدي، لإنجاز مهمة تتعلق بـوتتعلق المرحلة الأولى من المشروع بـ، في خطوة تمهد لإعداد الدراسات اللازمة لإنجاز أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى المبرمجة ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030.وأوضحت الشركة، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، أن المكاتب المترشحة مطالبة بأن تكون قد أنجزت، وأن تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة.وسيتم، وفق البلاغ، إعداد قائمة مختصرة من المترشحين الذين ستتم استشارتهم لاحقاً، طبقاً لكراس العناصر المرجعية للانتقاء.ويحدد كراس الشروط المرجعية للانتقاء شروط المشاركة والمنهجية والمعايير العامة التي سيتم اعتمادها لاختيار المترشحين، وذلك طبقاً للفصل الثاني من الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024.ويمكن سحب كراس الشروط والمشاركة في طلب العروض عبر الاتصال المباشر، خلال التوقيت الإداري، بمبنى، وتحديداً لدى الإدارة المركزية لاستغلال الشبكة الحديدية التونسية.ويتعين توجيه الظروف المحتوية على العروض الفنية والوثائق الإدارية عن طريق البريد السريع أو البريد مضمون الوصول، أو تسليمها مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي للشركة.وحددت الشركة يومكآخر أجل للمشاركة، ويعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبط المركزي، مع إقصاء كل عرض يرد بعد انقضاء الآجال المحددة.ومن المقرر أن تكون جلسة فتح العروض، بحضور ممثلي المتعهدين الراغبين في المشاركة، شريطة الاستظهار بتفويض كتابي.ويأتي إطلاق هذه المرحلة من الدراسات بعد أن استعرض مجلس وزاري، بتاريخ، أهم مكونات المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيتم إدراجها ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030، ومن بينها مشروع القطار فائق السرعةوتحديد ممر خط حديدي عالي الأداء يربط شمال البلاد بجنوبها.ويهدف المشروع، وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الحكومة، إلى تعزيزكما يرتقب أن يربط الخط بين أهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن، وخاصة، فضلاً عن تعزيز الربط مع دول الجوار، الجزائر وليبيا.ويتضمن التصور المعلن للمشروع ضمان الربط مع الشبكة الحديدية الجزائرية فيعبر مسار الخطين 1 و2، مروراً بـ، ثم مواصلة الربط عبر بنية تحتية جديدة في اتجاهمروراً بمارث ومدنين، مع الربط كذلك بميناء جرجيس.ويراهن المشروع على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص التشغيل، إلى جانب تحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد ومراكز الإنتاج والنقل واللوجستيك.كما يمثل الخط، وفق التصور الحكومي، قاعدة يمكن من خلالها، بما يعزز اندماجها في الفضاءين المغاربي والإفريقي.وبدخول المشروع مرحلة، تنتقل فكرة الخط الحديدي عالي الأداء من مستوى البرمجة والتصور إلى مرحلة إعداد الدراسات الفنية التي يفترض أن تحدد مدى جدواه ومساره ومكوناته الأساسية، تمهيداً للمراحل اللاحقة من المشروع.