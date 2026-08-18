مسؤولون يكشفون أسباب تهديد ترامب لسلطنة عُمان

وكالات -

واشنطن غير راضية عن دور مسقط



إيران ترد على ترامب



طهران تتمسك بشروطها



ترامب: مضيق هرمز «مفتوح ويعمل»



قال مسؤولان إقليميان، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكيهدد بقصف سلطنة عُمان، على خلفية استيائه من اقتراب مسقط من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأنوأوضح المسؤولان لوكالة «أسوشيتد برس» أن إدارة ترامب أبلغت سلطنة عُمان بمعارضتها أجزاء من الاتفاق، الذي لم يُعلن عنه رسمياً بعد، ومن بينها، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات النفط والغاز في العالم.وأضاف المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن الولايات المتحدة ترى أن عُمان لم تكن حازمة بما فيه الكفاية في مفاوضاتها مع إيران، كما تعترض واشنطن على موافقة السلطنة على جمع رسوم طوعية من السفن، حتى وإن كانت هذه الرسوم مرتبطة بالأمن والحماية البيئية البحرية.وبحسب المسؤولين، تعتقد إدارة ترامب أن مسقطخلال المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، وهو ما يفسر، وفق روايتهما، التهديدات الأمريكية الأخيرة.وكان ترامب قد هدد، الاثنين، بضرب عُمان، بالتزامن مع مواصلة السلطنة جهودها مع إيران للتوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح المضيق، تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الحرب.كما نشر ترامب، الثلاثاء، خريطة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مضيق هرمز وكأنه، بعدما كان قد طرح الفكرة لأول مرة، الأسبوع الماضي، في تصريح عابر.وقال ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، الاثنين:، من دون تقديم تفاصيل بشأن كيفية تنفيذ مثل هذا الطرح.ورد نائب وزير الخارجية الإيرانيعلى منشور ترامب بشأن المضيق، معتبراً أن ما وصفه بـ«أوهام» الرئيس الأمريكي بشأن مضيق هرمز ستتبدد.وكتب على منصة «إكس» أن أوهام ترامب بشأن مضيق هرمزولم يكن تهديد ترامب لعُمان الأول من نوعه، إذ سبق أن قال في ماي الماضي، خلال اجتماع للوزراء، إن السلطنةوأكدت إيران، الثلاثاء، أن طهران تعتزم مواصلة التحكم في حركة الملاحة البحرية عبر المضيق إلى حين وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب الاتفاق.وتشمل المطالب الإيرانية، وفق المصدر،، إلى جانب تنفيذ بقية الالتزامات المتفق عليها.وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الاتفاق الإيراني العُماني يمكن أن يمهد الطريق أمام، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج مختلف المخاوف ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.وجاء الموقف المصري عقب لقاء جمع وزير الخارجية المصريبنظيره العُماني، دون أن يتطرق البيان المصري إلى التهديد الأخير الذي وجهه ترامب إلى مسقط.وفي خضم هذه التطورات، قال ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران ولا توجد لديها مفاوضات مجدولة معها، لكنه أصر في الوقت ذاته على أنويأتي ذلك رغم محدودية حركة الملاحة والإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم أثناء خروجها من المضيق، بالتزامن مع انتهاء مهلة المفاوضات التي استمرت 60 يوماً بين واشنطن وطهران، الاثنين.كما أكد ترامب أن، مضيفاً أن الألغام البحرية أزيلت.وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاتصالات بينسعياً إلى التوصل إلى ترتيبات بشأن الملاحة في المضيق، تتزايد التقارير عن هجمات وحوادث أمنية جديدة في المنطقة، ما يعكس استمرار التوتر حول أحد أكثر الممرات البحرية حساسية بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية.