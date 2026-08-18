المدرسة الوطنية للادارة تدعو كافة الناجحين في مناظرة الدخول الى المرحلة العليا بعنوان سنة 2024 الى اتمام اجراءات الترسيم يوم غرة سبتمبر 2026

دعت المدرسة الوطنية للإدارة، كافة الناجحين نهائيا في مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا بعنوان سنة 2024، والمدرجة أسماؤهم بالقائمة الأصلية، إلى الحضور شخصيا يوم الثلاثاء غرة سبتمبر المقبل بمقر المدرسة لإتمام إجراءات الترسيم وانطلاق التكوين.وأوضحت المدرسة، في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، أن عملية الترسيم تنطلق على الساعة الثامنة والنصف صباحا ، داعية المعنيين الى إتمام ملفاتهم بالوثائق المطلوبة طبقا للبيانات الواردة بالرابط التاليhttps://www.ena.tnوأضافت في ذات البلاغ، أن عدم الترسيم في اطار الأجل المحدد، يترتب عنه اعتبار المترشح متخليا نهائيا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 27 من الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والمتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، والنصوص التي نقحته أوتممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 657 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019.المدرسة الوطنية للإدارة بتونس هي مؤسسة عمومية للتعليم العالي تأسست سنة 1949 لتكوين إطارات الدولة وإدارييها وتطوير الكفاءات في قطاع الوظيفة العمومية. وتتولى المدرسة إعداد وتأهيل الناجحين في المناظرات الوطنية لتقلد المهام الإدارية بمختلف أصنافها والارتقاء المهني للإداريين عبر برامج حضورية وعن بُعد الى جانب تقديم الاستشارات والتدريب المستمر لكبار المديرين عبر معهد القيادة الإدارية.