ترامب: بإمكاننا التعامل مع سلطنة عمان بسهولة

BREAKING: Trump to Fox News:



If Oman gets in the way, we will bomb the shit out of them. pic.twitter.com/1UOaTlzbfD — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بإمكان الولايات المتحدة التعامل مع سلطنة عمان "بسهولة".وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الاثنين: "لا أعتقد أن سلوكهم كان جيدا جدا، ولكن يمكننا أن نتعامل معهم بسهولة، مثل ما نعمله مع دول أخرى".جاء ذلك ردا على سؤال ما إذا كان "نفد صبره" تجاه عُمان على خلفية التطورات الأخيرة في مضيق هرمز.وكان ترامب قد هدد بـ"قصف عمان بشدة" في حال عرقلتها الجهود الأمريكية الخاصة بمضيق هرمز.وجاء ذلك على خلفية مباحثات موازية تجمع مسقط بطهران حول ملف السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، سُئل ترامب عن هذه المباحثات الإيرانية-العُمانية الجانبية، فرد بلهجة هجومية حادة قائلا: "إذا وقفت عمان في طريقنا، فسوف نمطر مؤخرتهم بقصف مدمر".وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات تشهدها المنطقة تتعلق بالممرات المائية الاستراتيجية، والدور الذي تلعبه السلطنة كوسيط ولاعب إقليمي في الملفات المتعلقة بإيران.وفي سياق الخلفية السياسية لهذا التصعيد، تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب تهديدات مباشرة للسلطنة، بل تعد هذه هي المرة الثانية التي يلوح فيها باستخدام القوة العسكرية واستهداف عُمان، مما يعكس مدى حساسية الإدارة الأمريكية تجاه أي تفاهمات إقليمية قد تؤثر على نفوذها أو على معادلات السيطرة في مضيق هرمز.