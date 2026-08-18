31 أوت آخر أجل للمشاركة في جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2026

حددت هيئة الشارقة للكتاب يوم 31 أوت 2026، آخر أجل للمشاركة في جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2026 والتي تُعنى باختيار أفضل رواية عربية ذات فرادة إبداعية ورسوخ أدبي بقيمة مالية قدرها 150,000 درهم إماراتي.ودعت الهيئة الراغبين في الترشح إلى القيام بتعبئة استمارة المشاركة الإلكترونية وطباعتها وإرسالها بالبريد لعنوان هيئة الشارقة للكتاب مع إرفاق ثلاثة نسخ من الكتاب المقدم لنيل الجائزة، مؤكدة أن وصول نسخ الكتب المنشورة قبل الموعد النهائي هو شرط رئيسي لقبول المشاركة.ويشترط للمشاركة أن يكون الكتاب المقترح مكتوبا باللغة العربية الفصحى، وأن تتسم الأعمال المشاركة بالتفرّد والجِدّة في موضوعاتها. كما يشترط ألا يكون قد مضى على صدور الطبعة الأولى من الكتاب أكثر من عامين، احتسابا من تاريخ هذه الدورة وألا تكون النسخة المرشحة مجرد إعادة لطبعة سابقة.وبحسب ما جاء في بلاغ للمنظمين، لا تُقبل المجموعات القصصية أو المقالات أو السلاسل الروائية، كما لا يُقبل من سبق له الحصول على جائزة أفضل كتاب عربي في هذا المجال، إلا بعد مرور سنتين على فوزه السابق. ولا تلتزم الإدارة بإعادة الكتب المقدمة للمشاركة. ويحق للإدارة استخدام غلاف الكتاب الفائز أو أجزاء من محتواه في مختلف أشكال الدعاية والترويج، من دون الرجوع إلى المؤلف أو الناشر. وتتم دعوة الفائزين لحضور حفل توزيع الجوائز خلال دورة معرض الشارقة للكتاب، التي ستقام هذا العام من 4 الى 15 نوفمبر المقبل، على أن تُعلن أسماء الفائزين بالتزامن مع انطلاق فعاليات اليوم الافتتاحي للمعرض.وتُقسّم القيمة المالية للجائزة مناصفةً بين المؤلف ودار النشر، ما لم ينص عقد النشر أو اتفاق حقوق الملكية الفكرية على خلاف ذلك، في حين يكون التكريم والتقدير المعنوي من نصيب المؤلف.وجدير بالتذكير أن رواية "قيامة الحشاشين" للكاتب التونسي الهادي التيمومي والصادرة عن دار مسكيلياني، كانت تُوجت بجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2021 .