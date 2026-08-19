ولاية سوسة: رفع ما يقارب 35 طنا من فضلات البناء ببلدية الزهور من معتمدية الرياض

في إطار الحرص على تحسين الوضع البيئي والارتقاء بمؤشرات النظافة وجمالية المدن، أدى والي سوسة ،سفيان التنفوري يوم الثلاثاء زيارة ميدانية الى بلدية الزهور بمعتمدية الرياض، ومنطقة قصر منارة بمعتمدية بوفيشة، وذلك لمتابعة عمليات القضاء على النقاط السوداء ،والوقوف على نسق تدخلات النظافة ، والاستعداد لموسم الأمطاروتابع والي الجهة عمليات التدخل الميداني لازالة النقاط السوداء والتي شملت منطقة السعادة ببلدية الزهور،وتحديدًا محيط الملعب البلدي، بما يساهم في تحسين الوضع البيئي والمشهد العام بالمنطقة،حيث تم رفع ما يقارب 35 طنًا من فضلات البناء،وطرح كميات هامة من الردم بالمناطق المنخفضة،وتنظيف وتهيئة محيط الملعب البلدي للحد من مظاهر التلوث والتراكماتوشهدت هذه العملية مشاركة مقاول الكنس،والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، إلى جانب فرق وآليات كل من بلديات مساكن،وأكودة،وشط مريم،وسيدي الهاني،وحمام سوسة،والمسعدين،والزاويةوتندرج هذه التدخلات في إطار مقاربة تشاركية لتوحيد جهود مختلف المتدخلين، وتعزيز نسق حملات النظافة والقضاء على النقاط السوداء، بما يضمن المحافظة على النتائج المحققة ،والحد من عودة المظاهر المخلة بالنظافة والبيئةوأكد الوالي على ضرورة مواصلة تدخلات النظافة بصفة دورية ومنتظمة، وفق الأولويات، مع دعم المبادرات الجماعية و التشاركية، وتعزيزالتنسيق بين مختلف الهياكل والمتدخلينوشدد على أهمية تعزيز وعي المواطنين بضرورة الانخراط في حماية البيئة ،والمحافظة على نظافة المحيط والمظهر الجمالي للمدن، و ترسيخ ثقافة المواطنة البيئية والمسؤولة، باعتبار أن المحافظة على النظافة مسؤولية مشتركةكما عاين والي الجهة أشغال جهر وتنظيف الأودية ،ومجاري المياه ،والقناة المخصصة لحماية المنطقة من الفيضانات بقصر منارة بمعتمدية بوفيشة، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات المناخيةوشملت التدخلات تنظيف وجهر مجاري المياه، وإزالة مختلف العوائق، إلى جانب قلع وإزالة النباتات الشوكية، وذلك بمشاركة الإدارة الجهوية للتجهيز، وإدارة المياه العمرانية، وبلدية بوفيشة، ومقاولة خاصةوأكد الوالي على ضرورة مواصلة هذه التدخلات الاستباقية، إلى حين استكمال الأشغال المبرمجة، بما يساهم في تحسين جاهزية المنطقة و الحد من مخاطر الفيضانات