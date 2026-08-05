صاروخ "سبيس إكس" يصطدم بالقمر محدثا فوهة جديدة

اصطدمت مرحلة علوية من صاروخالتابع لشركةبسطح القمر، بعد فقدان السيطرة عليها، محدثة فوهة جديدة وسحابة من الغبار، في حادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول مخاطرووفقا للبيانات المتاحة، فإن الجسم الفضائي، الذي يزن نحو، ارتطم بسطح القمر بقوة تعادل انفجار، وذلك في حدود الساعةورغم متابعة الحدث من قبل هواة الفلك باستخدام التلسكوبات، لم يُرصد أي وميض ناتج عن الاصطدام من الأرض، فيما تواصل مراصد فلكية، خاصة في الولايات المتحدة، مراقبة موقع الحادث، بانتظار أن ترسل المركبات المدارية حول القمر صورا لمكان الارتطام خلال الأيام المقبلة.وتعود هذه المرحلة الصاروخية إلى مهمة أطلقتهافي، لنقل مركبة هبوط إلى القمر. وعلى خلاف المهمات الاعتيادية، التي تعود فيها المراحل العلوية إلى الغلاف الجوي للأرض لتحترق أو تسقط في المحيط، تطلبت هذه المهمة طاقة دفع إضافية، ما أدى إلى بقاء المرحلة في الفضاء دون إمكانية استعادتها.وأكدت، مديرة برنامج علوم ومهام "دراغون" في، أن الشركة لم تكن تخطط لاصطدام الصاروخ بالقمر، موضحة أن نفاد الوقود، إلى جانب تأثيرات الجاذبية والنشاط الشمسي، تسبب في انحراف مساره نحو سطح القمر، دون إمكانية تصحيحه.ويعد اصطدام مخلفات فضائية بالقمر حدثا نادرا، إذ سبق أن ارتطمتبسطح القمر في مارس 2022، كما نفذتفي مناسبات سابقة عمليات اصطدام متعمدة بصواريخ ومراحل إطلاق، بهدف دراسة طبيعة التربة القمرية والتأثيرات الزلزالية على سطحه.وتسلط هذه الحادثة الضوء مجددا على التحديات المرتبطة بإدارة المخلفات الفضائية، مع تزايد عدد عمليات الإطلاق إلى الفضاء خلال السنوات الأخيرة.المصدر: "الإندبندنت"