الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية تدعو إلى تسريع خلاص مستحقاتها لدى المستشفيات

دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع.وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة، المنعقد امس الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة بالغرفة.وأكدت الغرفة أن تراكم المستحقات وتأخر خلاصها أدى إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات، مما أصبح يهدد قدرتها على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية وتجديد مخزوناتها.وحذرت الغرفة من أن استمرار هذه الوضعية قد يدفع عددا من الشركات إلى التوقف عن النشاط أو مواجهة صعوبات أكبر في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والموردين بالخارج، بما قد يؤثر بدوره على انتظام تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية.ودعت الغرفة السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لتسوية المستحقات المتخلدة، بما يضمن ديمومة المؤسسات واستمرار تزويد المستشفيات بحاجياتها من المستلزمات والأجهزة الطبية.