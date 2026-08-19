الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتجه نحو توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية وربطها تدريجيا بالطاقة الشمسية

إعداد كراس شروط لتنظيم نشاط الشحن



كهربة النقل ودعم الانتقال نحو الطاقات المتجددة



تتجه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى، بالتوازي مع إعداد برامج لتركيز محطات شحن بمختلف المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات على المساهمة في تطوير هذه البنية التحتية، مع التوجه تدريجيا نحو اعتمادلتغذية محطات الشحن، وفق ما أفاد به مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة، عبد الحميد قنوني.وأوضح قنوني، في مقطع فيديو تم نشره على صفحة الوكالة على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، "أن الوكالة تعمل حاليا مع مستثمرين خواص على تطوير شبكة من محطات الشحن، في حين شرعت بعض المؤسسات العمومية والبلديات في تركيز نقاط شحن بمناطقها، باعتبار أن توفير هذه البنية التحتية يمثل أحد العناصر الأساسية لمواكبة تنامي استعمال السيارات الكهربائية".وأضاف أن الوكالة أعدت برامج أخرى لتوفير، مشيرا إلى أن التوجه لا يقتصر على زيادة عدد نقاط الشحن، وإنما يشمل أيضا تطوير حلول تعتمد علىوفي سياق متصل، أفاد المسؤول بأن نشاط شحن السيارات الكهربائية لا يزال في حاجة إلى، مشيرا إلى العمل على إعداد كراس شروط خاص بالاستثمار في شبكات شحن السيارات الكهربائية.وأوضح أن كراس الشروط سيحدد الشروط الفنية والتنظيمية التي يتعين على المستثمرين احترامها، بما يضمن مطابقة محطات الشحن للمعايير المطلوبة، فضلا عن ضبط المسؤوليات في حال حدوث خلل أثناء عملية الشحن.وأضاف أن نشاط شحن السيارات الكهربائية أدرج ضمن، بما يتيح ممارسة هذا النشاط باعتباره نشاطا اقتصاديا والحصول على المعرف الجبائي، بما في ذلك بالنسبة إلى المشاريع التي تعتمد على الطاقة الشمسية.وأشار إلى أنه يمكن، من حيث المبدأ، لأي مستثمر تركيز، بما في ذلك أصحاب المحلات التجارية أو محطات الخدمات التي تمارس نشاطا أصليا مختلفا، شريطة احترام كراس الشروط واستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية وإشهار تعريفة خدمة الشحن.وأكد قنوني أن الوكالة تعمل على تطوير شبكة محطات الشحن بالتوازي مع إعداد الإطار التنظيمي، بهدف توفير نقاط شحن في، بما يتيح شحن السيارات خارج المنازل وأثناء التنقل.وعلى المستوى الطاقي، أكد مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل أن، وأن نحو 90 بالمائة من استهلاكه يعتمد على المحروقات.واعتبر أن كهربة جزء من أسطول النقل يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف تونس في مجال الطاقات المتجددة، موضحا أن الانتقال إلى السيارات الكهربائية يحقق مردودية طاقية أكبر كلما ارتبطت عملية شحنهاوبيّن أن كهربة النقل تتيح تدريجيا استخدام الكهرباء المنتجة من مصادر محلية، ولا سيما، عوض الاعتماد على المحروقات المستوردة، بما يمكن أن يساهم في الحد من التبعية الطاقية.