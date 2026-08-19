JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:34 Tunis

أول تعليق إماراتي على تسريح العمالة المصرية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a85e0034aaff3.54324531_pifelqohnmkjg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 17:51 قراءة: 1 د, 30 ث
      
قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن شائعات منتشرة تتعلق بإلغاء إقامات العمالة، وهي معلومات غير صحيحة وتندرج ضمن حملات إعلامية "يائسة".

وكتب قرقاش، على حسابه بمنصة إكس، أن "بعض المنصات الموجهة تتداول معلومات كاذبة حول دولة الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد هذه المرحلة".


وأكد أن "نهج الإمارات يتمثل في أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع. أما ما يُنشر من شائعات، مثل ما يتعلق بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها، فهو معلومات غير صحيحة وضمن حملات إعلامية يائسة".


وذكر أن "الحقائق والإنجازات الملموسة تظل أقوى من الشائعات ويبقي العمل أقوى من الضجيج".

وكانت تقارير وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي زعمت إلغاء دولة الإمارات لإقامة عدد كبير من العمالة المصرية، قبل أن تنفي الخارجية المصرية هذه المزاعم.

ونفى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير حداد الجوهري، أمس، وجود موجة جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية في الإمارات أو دول الخليج، مؤكدة أن الحالات المتداولة فردية وترتبط في معظمها بمخالفات لقواعد الإقامة.

وقال الجوهري، إن ما أثير بشأن الاستغناء المكثف عن العمالة المصرية في الإمارات "غير حقيقي"، موضحا أن وزارة الخارجية رصدت بعض الحالات التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحققت من ملابساتها، ليتبين أن بعضها يتعلق بمخالفات لقواعد الإقامة في الإمارات.

وأشار إلى أن السلطات الإماراتية تجري حاليا مراجعة للإقامات وتأشيرات الدخول، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تستهدف العمالة المصرية بصورة خاصة، ولا تمثل أزمة جماعية للمصريين المقيمين في الدولة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334739

babnet

كل الأخبار...

18:34 - وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحي والجاهز للطبخ
17:58 - وزارة التجارة: تحديد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية بداية من 19 أوت 2026
17:51 - أول تعليق إماراتي على تسريح العمالة المصرية
17:50 - صيف منوّبة يتوهّج بإيقاعات الرّقص التّراثي الغوجاراتي الهندي
17:26 - الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية تدعو إلى تسريع خلاص مستحقاتها لدى المستشفيات
17:15 - تارانتو 2026: تواصل توافد الرياضيين التونسيين على ايطاليا
17:14 - الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتجه نحو توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية وربطها تدريجيا بالطاقة الشمسية
17:08 - السيارات الكهربائية في تونس: امتيازات جبائية توسع السوق وتسرع نسق الإقبال
16:14 - الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بأكثر من مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026
15:28 - وفد من رجال الأعمال من اتحاد الصناعات الهندية في تونس لبحث فرص الشراكة والاستثمار
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 أوت 2026 | 6 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:08
16:08
12:30
05:40
04:05
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet35°
32° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
37°-25
40°-28
41°-29
43°-31
  • Avoirs en devises 24997,0
  • (19/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,38024 DT
  • (19/08)
  • 1 $ = 2,92392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/08)     1948,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/08)   29988 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio