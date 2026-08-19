أول تعليق إماراتي على تسريح العمالة المصرية

تتداول بعض المنصات الموجهة معلومات كاذبة حول دولة الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد هذه المرحلة.



ونهج الإمارات أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع.



أما ما يُنشر من… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 19, 2026

وكتب قرقاش، على حسابه بمنصة إكس، أن "بعض المنصات الموجهة تتداول معلومات كاذبة حول دولة الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد هذه المرحلة".وأكد أن "نهج الإمارات يتمثل في أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع. أما ما يُنشر من شائعات، مثل ما يتعلق بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها، فهو معلومات غير صحيحة وضمن حملات إعلامية يائسة".وذكر أن "الحقائق والإنجازات الملموسة تظل أقوى من الشائعات ويبقي العمل أقوى من الضجيج".وكانت تقارير وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي زعمت إلغاء دولة الإمارات لإقامة عدد كبير من العمالة المصرية، قبل أن تنفي الخارجية المصرية هذه المزاعم.ونفى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير حداد الجوهري، أمس، وجود موجة جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية في الإمارات أو دول الخليج، مؤكدة أن الحالات المتداولة فردية وترتبط في معظمها بمخالفات لقواعد الإقامة.وقال الجوهري، إن ما أثير بشأن الاستغناء المكثف عن العمالة المصرية في الإمارات "غير حقيقي"، موضحا أن وزارة الخارجية رصدت بعض الحالات التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحققت من ملابساتها، ليتبين أن بعضها يتعلق بمخالفات لقواعد الإقامة في الإمارات.وأشار إلى أن السلطات الإماراتية تجري حاليا مراجعة للإقامات وتأشيرات الدخول، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تستهدف العمالة المصرية بصورة خاصة، ولا تمثل أزمة جماعية للمصريين المقيمين في الدولة.