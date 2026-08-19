وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحي والجاهز للطبخ

حدّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من 19 أوت 2026 وإلى غاية 19 سبتمبر 2026.ونصّ قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات، على تحديد السعر الأقصى لبيعفي حدود 5300 مليم للكيلوغرام.كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ بـ7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم.وألزم القرار جميع المتدخلين في تزويد السوق بهذه المنتجات بتأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسلك التوزيع المنظم، وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية، مع اعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب.كما أوجب على ماسكي وناقلي هذه المنتجات الاستظهار بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات الممسوكة، وبالوثائق التي تثبت التعامل بالمسالك المنظمة عند كل عملية مراقبة بمقرات الإنتاج والخزن والبيع والنقل على الطرقات.كما نص على ان كل مخالفة لأحكام هذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم المشار اليها أعلاه.