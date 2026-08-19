المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية يفتح باب الترشح لمسابقة "ميكاثون افريكا 2026" في إطار صالون "سابري 2026"

اعلن المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، عن فتح باب الترشح لمسابقة "ميكاثون افريكا 2026" "MAKEATHON AFRICA by CETIME 2026"التي تنتظم في اطار فعاليات الصالون الدولي لقطاع الغيار والصيانة الصناعة والخدمات الفنية "سابري 2026" بقصر المعارض بالكرم من 17 الى 19 نوفمبر 2026.وسيعمل في اطار هذا الحدث، وعلى مدار 72 ساعة، الطلبة والمهندسون والباحثون والشركات الناشئة والصناعيون وعشاق التكنولوجيا، من خلال خبراتهم، على مواجهة تحديات صناعية ملموسة وتصور الحلول التي ستشكل مستقبل الصناعة الأفريقية.وافاد المنظمون ان المشاركة في هذا الحدث تمثل بمثابة الفرصة لتطوير حلول مبتكرة تستجيب لمشكلات صناعية حقيقية وللتعاون مع خبراء وشركات ومدربين من القطاع. كما تعد المشاركة مجالا لإبراز الخبرات والإبداعات ولتوسيع الشبكة المهنية وتحويل الأفكار إلى نماذج أولية ذات إمكانات واعدة.