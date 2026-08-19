صيف منوّبة يتوهّج بإيقاعات الرّقص التّراثي الغوجاراتي الهندي

تواصلت، مساء أمس الثلاثاء، سهرات الدورة الجديدة من مهرجان منّوبة الدّندان بفضاء جابية زرّوق، مع لوحات فنية وفلكلورية هندية للفرقة الهندية "رانغ بهار" للرّقص التّراثي الغوجاراتي، وقصص استعراضية حيّة تنسج قصص المجتمع الهندي اليومية وروحانياته.وقدّمت الفرقة التي تقودها الفنانة الهندية "دواني راجندرا بهاي بهاغات " مجموعة رقصات تراثية على أضواء الشموع الهندية والطقوس التراثية التي تخرج الرقص والغناء من صبغته الفنية إلى طقوس روحانية امتزجت فيها الإيقاعات البصرية والموسيقية بالرموز الشائعة في الثقافة الغوجاراتية. وغوجارات ولاية هندية تقع شمال غرب الهند وعاصمتها "غانديناغار " .ومن رقصة الصلوات الابتهالية لطلب البركة والسلام وإضفاء أجواء روحانية ملهمة، اشتعل الركح، الذي شهد حضورا جماهيريا هاما، الى رقصة "الرّاص" التي تألقت الراقصات في أداء رقصة العصي الملونة التي ترمز للفرح والتناسق الروحي المستوحى من قصص الهة الديانة الهندوسية اللورد كريشنا.ووسط تفاعل كبير استمر الأداء بعرض رقصة "الديفي البالي" المعبّرة عن التعبّد عبر المصابيح المقدّسة والتكريم الروحي، ثم رقصة راص "ليلا" التي تروي قصص الحب الإلهي والتعبد الروحي، ورقصة "الداكلا" التي تستدعي القوة الإلهية والجسارة والثبات .كما أدت الفرقة رقصة "البيدو" التي تجسد مشاهد من الحياة اليومية لنساء أرياف "غوجارات"، فرقصة "المظلَّة" التي تحتفي، وفق الثقافة الهندية، بمجيء المطر كرمز كوني للتجدد، وشريان للحياة تُجدد الأرض وتمنح الأمل.وتابع النائب الثاني لسفيرة الهند بتونس "سانتي سواروب"،و والمندوبة الجهوية للثقافة نجوى الغربي، وكاتب عام بلدي منوبة فتحي درواز، العرض الذي أتي في إطار التبادل الثقافي التونسي الهندي، واتاح للجمهور فرصة مميزة للاطلاع على التراث الفلكلوري العريق للهند.يشار الى ان الدورة الموحدة لمهرجان منوبة الدندان، التي نظمتها المندوبية بالتعاون مع بلديتي منوبة والدندان ووداديتي البلديتين وبمساهمة من فوجي الكشافة بالمنطقتين، تختتم مساء اليوم الاربعاء، بسهرة فنية تونسية، مع صوت الجنوب والاغاني التراثية رؤوف ماهر، ويسدل الستار على ثمانية عروض لاقت اقبالا جماهيريا ولبت بتنوعها الفني من موسيقى ورقص ومسرح اذواق جميع الشرائح العمرية.