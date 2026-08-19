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تارانتو 2026: تواصل توافد الرياضيين التونسيين على ايطاليا

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وصول بعثة منتخب الكرة الطائرة رجال الى القرية المتوسطية العائمة بمدينة تارنتو الإيطالية
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 17:15 قراءة: 0 د, 33 ث
      
(من مبعوث وات الى تارانتو طارق سايحي) - يتواصل توافد عناصر البعثة الرياضية التونسية الى مدينة تارانتو لخوض دورة الألعاب المتوسطية التي ستقام بالمدينة الإيطالية من 21 اوت الجاري الى غاية 3 سبتمبر القادم.

فبعد وصول منتخب الكرة الطائرة (رجالا) في وقت سابق، كان الموعد اليوم الأربعاء مع وصول وفد رياضي يضم منتخبات كرة اليد (رجالا وسيدات) والكرة الحديدية بكافة اختصاصاتها (الحرة والمقيدة والرافا).


كما ضمت البعثة الرياضية التي وصلت اليوم الى الأراضي الايطالية منتخب التايكواندو وبعض العناصر من منتخبي السباحة والمبارزة، في انتظار وصول بقية لاعبي هذين الاختصاصين لاحقا.
وتخوض تونس الألعاب التي تقام في نسختها العشرين بوفد رياضي يتألف من 176 رياضيا سيتنافسون في 28 اختصاصا.
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