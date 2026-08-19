وزارة التجارة: تحديد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية بداية من 19 أوت 2026

الالتزام بمسالك التوزيع والفوترة



أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن ضبط، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة، يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم 19 أوت 2026.وينص القرار، على تحديدكما ضبط القرار، وفق سعة القارورة،، على ألا تتجاوز أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير المستويات التالية:للقارورة ذات سعة 0.5 لتر.للقارورة ذات سعة لتر واحد.للقارورة ذات سعة لتر ونصف.للقارورة ذات سعة لترين.ويتعيّن على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية، حسب نص القرار،، إلى جانب الالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية.كما يتعين على المتدخلينخلال عمليات المراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل.