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وزارة التجارة: تحديد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية بداية من 19 أوت 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 16:47 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة، يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم 19 أوت 2026.

وينص القرار، على تحديد هامش الربح الخام الأقصى عند مستوى التوزيع بالجملة بـ15 مليما للقارورة، وبـ15 مليما للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل.


كما ضبط القرار، وفق سعة القارورة، الأسعار القصوى للبيع للعموم، على ألا تتجاوز أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير المستويات التالية:


* 600 مليم للقارورة ذات سعة 0.5 لتر.
* 800 مليم للقارورة ذات سعة لتر واحد.
* 850 مليما للقارورة ذات سعة لتر ونصف.
* 950 مليما للقارورة ذات سعة لترين.

الالتزام بمسالك التوزيع والفوترة

ويتعيّن على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية، حسب نص القرار، التعامل بمسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعياتهم الجبائية، إلى جانب الالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية.

كما يتعين على المتدخلين الاستظهار بالفواتير عند أول طلب خلال عمليات المراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل.
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