الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بأكثر من مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026

صادرات زيت الزيتون تدعم الفائض



ارتفاع قيمة الصادرات والواردات الغذائية



سجلخلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مقابل فائض قدره 823,8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة، وفق ما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة في تقرير نشره اليوم الأربعاء.واستقر معدل تغطية الواردات بالصادرات الغذائية عند مستوىإلى موفى جويلية 2026، مقابل 121,8 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.وأفاد المرصد بأن هذا الفائض يعود أساسا إلى، رغم زيادة واردات الحبوب بنسبة 20,9 بالمائة.وفي المقابل، تراجع متوسط سعر تصدير زيت الزيتون بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، ليبلغوبخصوص أسعار توريد الحبوب، فقد انخفضت بنسبةوبنسبة، في حين تراجع سعر الذرة بنسبة 3 بالمائة، بينما ارتفع سعر الشعير بنسبة 3,4 بالمائة.وعلى مستوى القيمة، ارتفعت، وهي تمثل 14 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.كما زادت، لتُمثل 8,4 بالمائة من مجموع واردات تونس.وأضاف المرصد الوطني للفلاحة أن الفائض المسجل في الميزان التجاري الغذائي ساهم في