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وفد من رجال الأعمال من اتحاد الصناعات الهندية في تونس لبحث فرص الشراكة والاستثمار

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 15:28 قراءة: 0 د, 57 ث
      
بحث وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري مع سفيرة الهند في تونس "ديفياني خوبراغادي"، مرفوقة بوفد من رجال الأعمال عن اتحاد الصناعات الهندية، آفاق تطوير التعاون الاقتصادي التونسي الهندي وفرص الشراكة والاستثمار في تونس.

وثمّن الوزير مستوى العلاقات التونسية الهندية على مختلف الأصعدة، مؤكدا أهمية مزيد دفع التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والتكنولوجية والطاقة والطاقات المتجددة.


وأشار إلى حرص مصالح الوزارة على توفير مختلف الإمكانات الكفيلة باستقطاب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية.


من جانبه، عبّر وفد رجال الأعمال عن اهتمامه باستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار في تونس وهو ما يفتح آفاقا أمام المؤسسات التونسية والهندية لإقامة مشاريع مشتركة.

وتأتي زيارة الوفد بمبادرة من سفارة الهند في تونس وبالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت". ويضم عددا من كبار ممثلي الشركات الهندية الناشطة في قطاعات الصناعات المعملية والصيدلانية وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والبنية التحتية والطاقات المتجددة والهندسة والتعدين وغيرها.

ويعد اتحاد الصناعات الهندية من أبرز الهياكل المنظمة للقطاع الصناعي في الهند، إذ يضم نحو 9 آلاف عضو ويمثل أكثر من 300 ألف مؤسسة صناعية. كما يمتلك مكاتب في عدد من الأسواق الدولية، من بينها أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة.
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