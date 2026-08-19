السيارات الكهربائية في تونس: امتيازات جبائية توسع السوق وتسرع نسق الإقبال

تغيير طريقة احتساب القوة الجبائية



تسارع الإقبال وتوسع العرض



90 بالمائة من الشحن يتم في الفضاءات الخاصة



تشهد سوق السيارات الكهربائية في تونس تطورا متسارعا، مدفوعا بجملة منوتوسع العرض المتوفر، بالتوازي مع العمل على وضع إطار قانوني ينظم نشاط شحن السيارات الكهربائية.وأوضح مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عبد الحميد القنوني، أن الإجراءات التشريعية الداعمة للسيارات الكهربائية والهجينة شهدت تطورا منذ سنة 2016، قبل أن تتعزز خاصة ضمن قوانين المالية الأخيرة.وأضاف، في مقطع فيديو نشرته الوكالة على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن السيارات الكهربائية تتمتع حاليا، بعد تخفيضها من 30 بالمائة إلى صفر بالمائة، إلى جانب تخفيض الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى، ومعلوم الجولان بنسبةكما تم اعتماد طريقة جديدة لاحتساب القوة الجبائية للسيارات الكهربائية، بعد أن كانت تخضع لمعادلات احتساب مخصصة للسيارات الحرارية، وهو ما أدى سابقا إلى تصنيف بعضها ضمن قدرات جبائية مرتفعة رغم طبيعة محركاتها.وأصبحت السيارات الكهربائية تُصنف وفق النظام الجديد ضمن قدرات تبدأ منوتصل إلى سبعة أحصنة بالنسبة إلى بعض السيارات الكبيرة.وساهمت هذه الإجراءات، وفق المتحدث، في خفض أسعار بعض السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ، إذ يمكن أن يتراجع سعر سيارة كان يبلغ نحو، أي بنسبة تفوق 40 بالمائة.وشهدت تونس خلال سنة 2025 تسجيل نحو، في حين تم تسجيل حوالي، بما يعكس تسارع نسق الإقبال على هذا الصنف من السيارات.كما ساهم إخراج السيارات الكهربائية منفي توسيع العرض المتوفر في السوق، حيث ارتفع عدد النماذج المعروضة من حوالي 15 نموذجا سابقا إلىوتتراوح أسعار بعض السيارات الكهربائية المعروضة في السوق بينوفي ما يتعلق بالبنية التحتية للشحن، قال مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إن الإحصائيات الدولية للوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أن نحو، ولا سيما المنزل أو مكان العمل، مقابل 10 بالمائة فقط تتم عبر نقاط الشحن العمومية.وأضاف أنلا يمثل سوى نحو 3 بالمائة من عمليات الشحن العمومية.وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع العمل على وضع، بما يواكب توسع السوق وتزايد عدد السيارات الكهربائية في تونس.