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ضجة في ميونيخ.. طائرتان تنجوان من كارثة على المدرج ذاته خلال 48 ساعة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 09:10 قراءة: 2 د, 10 ث
      
شهد مطار ميونيخ الألماني حادثتين جويتين خطيرتين خلال 48 ساعة وعلى المدرج ذاته، نجا خلالهما مئات الركاب من كارثتين محتملتين، فيما باشرت السلطات الألمانية تحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعتين.

وتعود الحادثة الأولى إلى بعد ظهر السبت، عندما واجهت طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر تابعة للخطوط الجوية الفيتنامية، وعلى متنها نحو 270 شخصاً بين ركاب وأفراد طاقم، مشكلة أثناء عملية الإقلاع.


وبحسب المعطيات المتوفرة، لم تتمكن الطائرة من بلوغ سرعة الإقلاع المطلوبة على المدرج، فيما كان الوقت قد فات لإيقاف عملية الإقلاع بأمان. وفي اللحظات الأخيرة، رفع الطيارون مقدمة الطائرة، لتغادر الأرض قبل نهاية المدرج بثوانٍ، متجاوزة نهايته وأثيرةً سحابة كثيفة من الغبار، مع تسجيل أضرار في بعض أضواء المطار.


وبعد نحو ساعتين، عادت الطائرة إلى مطار ميونيخ للهبوط، حيث شوهد دخان يتصاعد من منطقة معدات الهبوط، قبل أن تنفجر عدة إطارات. ورغم خطورة الموقف، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام، ولم تُسجل إصابات بين الركاب وأفراد الطاقم.

ولا يزال السبب الدقيق للمشكلة التي أثرت في تسارع الطائرة أثناء الإقلاع غير معروف، فيما أشارت الشركة، في تقييم أولي، إلى احتمال وجود خلل فني.

هبوط مبكر لطائرة إيرباص A380

وبعد أقل من 48 ساعة، شهد المدرج نفسه حادثة أخرى، وهذه المرة لطائرة إيرباص A380 تابعة لشركة لوفتهانزا، كانت قادمة من سان فرانسيسكو وعلى متنها 351 راكباً.

وهبطت الطائرة على سطح المدرج قبل عتبة المدرج المحددة بالخطوط البيضاء المتقطعة، ما أدى أيضاً إلى إلحاق أضرار بأضواء المدرج.

وأكدت لوفتهانزا أن عملية الهبوط انتهت بسلام، وأن الركاب غادروا الطائرة بصورة طبيعية، فيما لم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى هبوط الطائرة في وقت ومكان مبكرين عن الموعد والموقع المحددين.

تحقيق في الحادثتين

وأثارت الواقعتان المتتاليتان، وعلى المدرج ذاته، اهتمام سلطات الطيران الألمانية، التي باشرت تحقيقاً في ملابساتهما.

وتم التحفظ على مسجلات بيانات الرحلتين، أو ما يعرف بالصندوقين الأسودين، بهدف تحليل البيانات المتعلقة بأداء الطائرتين خلال المرحلتين الحاسمتين.

وتتركز التحقيقات على تحديد أسباب الحادثتين، وما إذا كان وقوعهما على المدرج نفسه خلال فترة زمنية قصيرة مجرد مصادفة، أو أن هناك عوامل مشتركة مرتبطة بظروف التشغيل أو البنية التحتية أو الإجراءات المعتمدة في المطار.

المصدر: DW
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