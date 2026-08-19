ضجة في ميونيخ.. طائرتان تنجوان من كارثة على المدرج ذاته خلال 48 ساعة

INCREÍBLE IMAGEN



✈ El Boeing 787-9 de Vietnam Airlines, registrado como VN-A867, que operaba el vuelo VN34 a Hanói, golpeó su cola durante el despegue 🛫.



Hubo descarga de combustible y aterrizaje de emergencia



-Video @Turbinetraveler pic.twitter.com/PEFig7T7Ig — Jorge Rausch McKenna (@JorRausch) August 15, 2026

هبوط مبكر لطائرة إيرباص A380



Interesting stuff happening at Munich Airport...

On August 17 (yesterday), a Lufthansa A380-800, (D-AIML), flight LH459 from San Francisco to Munich, touched down short of the Runway 26L threshold.



The aircraft struck at least one runway threshold light, damaging several tires.… pic.twitter.com/NETBFJpXNm — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 18, 2026

تحقيق في الحادثتين



شهد مطارحادثتين جويتين خطيرتين خلال 48 ساعة وعلى المدرج ذاته، نجا خلالهما مئات الركاب من كارثتين محتملتين، فيما باشرت السلطات الألمانية تحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعتين.وتعود الحادثة الأولى إلى بعد ظهر السبت، عندما واجهت طائرة من طرازتابعة للخطوط الجوية الفيتنامية، وعلى متنها نحو 270 شخصاً بين ركاب وأفراد طاقم، مشكلة أثناء عملية الإقلاع.وبحسب المعطيات المتوفرة، لم تتمكن الطائرة من بلوغ سرعة الإقلاع المطلوبة على المدرج، فيما كان الوقت قد فات لإيقاف عملية الإقلاع بأمان. وفي اللحظات الأخيرة، رفع الطيارون مقدمة الطائرة، لتغادر الأرض قبل نهاية المدرج بثوانٍ، متجاوزة نهايته وأثيرةً سحابة كثيفة من الغبار، مع تسجيل أضرار في بعض أضواء المطار.وبعد نحو ساعتين، عادت الطائرة إلى مطار ميونيخ للهبوط، حيث شوهد دخان يتصاعد من منطقة معدات الهبوط، قبل أن تنفجر عدة إطارات. ورغم خطورة الموقف، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام، ولم تُسجل إصابات بين الركاب وأفراد الطاقم.ولا يزال السبب الدقيق للمشكلة التي أثرت في تسارع الطائرة أثناء الإقلاع غير معروف، فيما أشارت الشركة، في تقييم أولي، إلى احتمال وجودوبعد أقل من 48 ساعة، شهد المدرج نفسه حادثة أخرى، وهذه المرة لطائرةتابعة لشركة لوفتهانزا، كانت قادمة من سان فرانسيسكو وعلى متنها 351 راكباً.وهبطت الطائرة على سطح المدرج، ما أدى أيضاً إلى إلحاق أضرار بأضواء المدرج.وأكدت لوفتهانزا أن عملية الهبوط انتهت بسلام، وأن الركاب غادروا الطائرة بصورة طبيعية، فيما لم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى هبوط الطائرة في وقت ومكان مبكرين عن الموعد والموقع المحددين.وأثارت الواقعتان المتتاليتان، وعلى المدرج ذاته، اهتمام سلطات الطيران الألمانية، التي باشرت تحقيقاً في ملابساتهما.وتم التحفظ على، بهدف تحليل البيانات المتعلقة بأداء الطائرتين خلال المرحلتين الحاسمتين.وتتركز التحقيقات على تحديد أسباب الحادثتين، وما إذا كان وقوعهما على المدرج نفسه خلال فترة زمنية قصيرة مجرد مصادفة، أو أن هناك عوامل مشتركة مرتبطة بظروف التشغيل أو البنية التحتية أو الإجراءات المعتمدة في المطار.