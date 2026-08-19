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ردا على أوهام ترامب بملكية مضيق هرمز.. خريطة تظهر كاليفورنيا أرضا إيرانية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a85728244e011.81172573_eiqpgoljkmhfn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 10:06 قراءة: 0 د, 36 ث
      
نشر دبلوماسيون إيرانيون بالهند خريطة للولايات المتحدة تظهر ولاية كاليفورنيا وعبارة "الأرض الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية" رداعلى "أوهام ترامب بملكية مضيق هرمز".

وجاء المنشور عبر الحساب الرسمي للقنصلية العامة الإيرانية في مدينة حيدر آباد الهندية، حيث تم تداول الخريطة التي تحمل التسمية المذكورة، في إشارة إلى ما وصفته طهران بـ"أوهام ترامب" بشأن السيطرة على الممر المائي الاستراتيجي.


ويأتي هذا الموقف بعد أن كرر الرئيس الأمريكي، أمس الاثنين، ادعاءاته بشأن ملكية واشنطن للمضيق، ونشر عبر منصته "تروث سوشال" صورة للمضيق وصفها بأنها تمثل "أرضا أمريكية جديدة".


من جانبه، علّق نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، على منشور ترامب عبر منصة "إكس"، قائلاً: "كما كتب ترامب اسم الخليج الفارسي بشكل صحيح، سنصحح قريباً وهمه بشأن مضيق هرمز أيضاً".
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