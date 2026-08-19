استعدادا لتصفيات مونديال قطر 2027.. المنتخب التونسي لكرة السلة ينهزم وديا أمام مصر

ترتيب المجموعتين قبل انطلاق النافذة الرابعة



انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة أمام نظيره المصري بنتيجةفي المباراة الودية التي خاضها أمس الثلاثاء خلال تربصه التحضيري المقام في تركيا، استعدادا للنافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027، المقررة بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27 إلى 30 أوت الجاري.ومن المنتظر أن يخوض الخماسي التونسيخلال هذا التربص، حسب ما كشفت عنه الجامعة التونسية لكرة السلة في وقت سابق، وذلك أمام منتخبي قطر وفلسطين، إلى جانب فريق تركي.ويتواصل التربص التحضيري للمنتخب التونسي في تركيا إلى غاية، بقائمة تضم 14 لاعبا هم: عمر عبادة، يوسف الضيف، محمد المنفذ، بلال الجزيري، أسامة المرناوي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، بلحسن الشيحي، فراس اللحياني، واصف المثناني، أحمد العدامي، بشير بن يحيى ومختار غيازة.ويلاقي أبناء المدرب الوطنيخلال النافذة الرابعة من التصفيات منتخب الرأس الأخضر يوم 27 أوت، ثم المنتخب الكاميروني يوم 28 أوت، على أن يختتموا سلسلة مقابلاتهم بمواجهة منتخب جنوب السودان يوم 30 من الشهر ذاته.وتشهد المرحلة الأخيرة من التصفيات مشاركةموزعة على مجموعتين، تضم الأولى تونس والكاميرون وغينيا ونيجيريا وجنوب السودان والرأس الأخضر، في حين تتألف المجموعة الثانية، التي ستقام مبارياتها في داكار، من السنغال وكوت ديفوار ومالي وأنغولا ومصر والكونغو الديمقراطية.ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال، إلى جانببين المجموعتين.1- الكاميرون: 11 نقطة / 6 مباريات2- غينيا: 10 نقاط / 6 مباريات3- تونس: 10 نقاط / 6 مباريات4- نيجيريا: 10 نقاط / 6 مباريات5- جنوب السودان: 10 نقاط / 6 مباريات6- الرأس الأخضر: 9 نقاط / 6 مباريات1- السنغال: 11 نقطة / 6 مباريات2- كوت ديفوار: 11 نقطة / 6 مباريات3- مالي: 11 نقطة / 6 مباريات4- أنغولا: 10 نقاط / 6 مباريات5- مصر: 9 نقاط / 6 مباريات6- الكونغو الديمقراطية: 8 نقاط / 6 مباريات