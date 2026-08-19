استعدادا لتصفيات مونديال قطر 2027.. المنتخب التونسي لكرة السلة ينهزم وديا أمام مصر
انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة أمام نظيره المصري بنتيجة 70-92 في المباراة الودية التي خاضها أمس الثلاثاء خلال تربصه التحضيري المقام في تركيا، استعدادا للنافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027، المقررة بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27 إلى 30 أوت الجاري.
ومن المنتظر أن يخوض الخماسي التونسي ثلاث مباريات ودية أخرى خلال هذا التربص، حسب ما كشفت عنه الجامعة التونسية لكرة السلة في وقت سابق، وذلك أمام منتخبي قطر وفلسطين، إلى جانب فريق تركي.
ويتواصل التربص التحضيري للمنتخب التونسي في تركيا إلى غاية 22 أوت الجاري، بقائمة تضم 14 لاعبا هم: عمر عبادة، يوسف الضيف، محمد المنفذ، بلال الجزيري، أسامة المرناوي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، بلحسن الشيحي، فراس اللحياني، واصف المثناني، أحمد العدامي، بشير بن يحيى ومختار غيازة.
ويلاقي أبناء المدرب الوطني عادل التلاتلي خلال النافذة الرابعة من التصفيات منتخب الرأس الأخضر يوم 27 أوت، ثم المنتخب الكاميروني يوم 28 أوت، على أن يختتموا سلسلة مقابلاتهم بمواجهة منتخب جنوب السودان يوم 30 من الشهر ذاته.
وتشهد المرحلة الأخيرة من التصفيات مشاركة 12 منتخبا موزعة على مجموعتين، تضم الأولى تونس والكاميرون وغينيا ونيجيريا وجنوب السودان والرأس الأخضر، في حين تتألف المجموعة الثانية، التي ستقام مبارياتها في داكار، من السنغال وكوت ديفوار ومالي وأنغولا ومصر والكونغو الديمقراطية.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثالث بين المجموعتين.
ترتيب المجموعتين قبل انطلاق النافذة الرابعةالمجموعة الأولى:
1- الكاميرون: 11 نقطة / 6 مباريات
2- غينيا: 10 نقاط / 6 مباريات
3- تونس: 10 نقاط / 6 مباريات
4- نيجيريا: 10 نقاط / 6 مباريات
5- جنوب السودان: 10 نقاط / 6 مباريات
6- الرأس الأخضر: 9 نقاط / 6 مباريات
المجموعة الثانية:
1- السنغال: 11 نقطة / 6 مباريات
2- كوت ديفوار: 11 نقطة / 6 مباريات
3- مالي: 11 نقطة / 6 مباريات
4- أنغولا: 10 نقاط / 6 مباريات
5- مصر: 9 نقاط / 6 مباريات
6- الكونغو الديمقراطية: 8 نقاط / 6 مباريات
ومن المنتظر أن يخوض الخماسي التونسي ثلاث مباريات ودية أخرى خلال هذا التربص، حسب ما كشفت عنه الجامعة التونسية لكرة السلة في وقت سابق، وذلك أمام منتخبي قطر وفلسطين، إلى جانب فريق تركي.
ويتواصل التربص التحضيري للمنتخب التونسي في تركيا إلى غاية 22 أوت الجاري، بقائمة تضم 14 لاعبا هم: عمر عبادة، يوسف الضيف، محمد المنفذ، بلال الجزيري، أسامة المرناوي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، بلحسن الشيحي، فراس اللحياني، واصف المثناني، أحمد العدامي، بشير بن يحيى ومختار غيازة.
ويلاقي أبناء المدرب الوطني عادل التلاتلي خلال النافذة الرابعة من التصفيات منتخب الرأس الأخضر يوم 27 أوت، ثم المنتخب الكاميروني يوم 28 أوت، على أن يختتموا سلسلة مقابلاتهم بمواجهة منتخب جنوب السودان يوم 30 من الشهر ذاته.
وتشهد المرحلة الأخيرة من التصفيات مشاركة 12 منتخبا موزعة على مجموعتين، تضم الأولى تونس والكاميرون وغينيا ونيجيريا وجنوب السودان والرأس الأخضر، في حين تتألف المجموعة الثانية، التي ستقام مبارياتها في داكار، من السنغال وكوت ديفوار ومالي وأنغولا ومصر والكونغو الديمقراطية.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثالث بين المجموعتين.
ترتيب المجموعتين قبل انطلاق النافذة الرابعةالمجموعة الأولى:
1- الكاميرون: 11 نقطة / 6 مباريات
2- غينيا: 10 نقاط / 6 مباريات
3- تونس: 10 نقاط / 6 مباريات
4- نيجيريا: 10 نقاط / 6 مباريات
5- جنوب السودان: 10 نقاط / 6 مباريات
6- الرأس الأخضر: 9 نقاط / 6 مباريات
المجموعة الثانية:
1- السنغال: 11 نقطة / 6 مباريات
2- كوت ديفوار: 11 نقطة / 6 مباريات
3- مالي: 11 نقطة / 6 مباريات
4- أنغولا: 10 نقاط / 6 مباريات
5- مصر: 9 نقاط / 6 مباريات
6- الكونغو الديمقراطية: 8 نقاط / 6 مباريات
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