الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بـ10 درجات بداية من السبت

أفادفي نشرة متابعة للوضع الجوي، اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، بأن أغلب مناطق البلاد ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة بداية من يوم السبت 22 أوت، مع ظهور الشهيلي.وأوضح المعهد أن الارتفاع سيكون ملحوظاً خاصة يومي، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين، لتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بينمع ظهور الشهيلي.ومن المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة يوم، قبل أن تعاود الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع، مع تجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين