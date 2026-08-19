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الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بـ10 درجات بداية من السبت

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 09:21 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي، اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، بأن أغلب مناطق البلاد ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة بداية من يوم السبت 22 أوت، مع ظهور الشهيلي.

وأوضح المعهد أن الارتفاع سيكون ملحوظاً خاصة يومي الأحد 23 والاثنين 24 أوت 2026، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، لتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيلي.


ومن المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء 25 أوت 2026، قبل أن تعاود الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع، مع تجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات.
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