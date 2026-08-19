في حملة أمنية موسعة بالجبل الأحمر: الإطاحة بـ 23 عنصراً إجرامياً خطيراً وحجز كميات من "الكوكايين" والأقراص المخدرة

في إطار التصدّي المباشر لمظاهر الجريمة المنظمة وتعقب العناصر المفتش عنها، نجحت أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران، إثر حملة أمنية موجهة ومحكمة، في حصار وإيقاف 23 عنصراً إجرامياً تصنف أعمالهم بالخطيرة، وذلك عقب سلسلة من التحريات الميدانية الدقيقة في حي "الجبل الأحمر". وكرش الغابة وحي ابن خلدون .وأسفرت هذه الحملة الاستباقية عن إلقاء القبض على 5 مروجين للمخدرات يتزعمون شبكات ترويج محليّة بالمنطقة، حيث تم العثور بحوزتهم على كميات ضخمة من الأقراص المخدرة (المهدئات والمهلوسات)، إضافة إلى شحنة من مخدر "الكوكايين" الخام قبل ضخها في صفوف الشباب.وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية أمنية متكاملة تهدف إلى تجفيف منابع ترويج السموم وإعادة الاستقرار والمقومات الأمنية للمناطق ذات الكثافة السكانية، وسط استحسان كبير من متساكني الجهة. وقد تم الاحتفاظ بجميع المظنون فيهم لاستكمال البحث معهم وإحالتهم على أنظار العدالة.