JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:21 Tunis

في حملة أمنية موسعة بالجبل الأحمر: الإطاحة بـ 23 عنصراً إجرامياً خطيراً وحجز كميات من "الكوكايين" والأقراص المخدرة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a6b1456a98aa8.06137590_lnjegqkpmofih.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 09:18 قراءة: 0 د, 39 ث
      
في إطار التصدّي المباشر لمظاهر الجريمة المنظمة وتعقب العناصر المفتش عنها، نجحت أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران، إثر حملة أمنية موجهة ومحكمة، في حصار وإيقاف 23 عنصراً إجرامياً تصنف أعمالهم بالخطيرة، وذلك عقب سلسلة من التحريات الميدانية الدقيقة في حي "الجبل الأحمر". وكرش الغابة وحي ابن خلدون .



وأسفرت هذه الحملة الاستباقية عن إلقاء القبض على 5 مروجين للمخدرات يتزعمون شبكات ترويج محليّة بالمنطقة، حيث تم العثور بحوزتهم على كميات ضخمة من الأقراص المخدرة (المهدئات والمهلوسات)، إضافة إلى شحنة من مخدر "الكوكايين" الخام قبل ضخها في صفوف الشباب.
وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية أمنية متكاملة تهدف إلى تجفيف منابع ترويج السموم وإعادة الاستقرار والمقومات الأمنية للمناطق ذات الكثافة السكانية، وسط استحسان كبير من متساكني الجهة. وقد تم الاحتفاظ بجميع المظنون فيهم لاستكمال البحث معهم وإحالتهم على أنظار العدالة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334705

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 أوت 2026 | 6 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:08
16:08
12:30
05:40
04:05
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet36°
30° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
37°-24
39°-27
41°-29
43°-31
  • Avoirs en devises 24831,5
  • (18/08)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,38212 DT
  • (18/08)
  • 1 $ = 2,91995 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/08)     1892,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/08)   29995 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio