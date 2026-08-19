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صفاقس: استعدادات لموسم الخريف والتوقي من مخاطر الفيضانات

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 10:15 قراءة: 0 د, 39 ث
      
دى والي صفاقس،محمد الحجري رفقة أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، زيارة ميدانية إلى عدد من النقاط الزرقاء، وذلك للاطلاع على نسق سير أشغال الاستعداد لموسم الخريف ،ومعاينة مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات
وشملت الزيارة الميدانية وادي سيدي سالم،ووادي المعو،وقنطرة وادي المعو، حيث دعا الوالي إلى ضرورة استكمال كافة التدخلات والأشغال المبرمجة قبل موفى شهر أوت، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة


وتم التنسيق في هذا الإطار،بين جميع الأطراف لتكثيف التدخلات على مستوى وادي المعو، بما يضمن انسيابية سيلان المياه بصفة طبيعية، خاصة بالنظر إلى ارتباطه بحزام بورقيبة
كما اكد الوالي على التدخل العاجل والفوري لبلدية صفاقس على مستوى مفترق الحماية المدنية ومحطة النقل البري وشط القراقنة – الكورنيش، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار ارتفاع منسوب المياه وتجمعها بهذه النقاط خلال نزول الأمطار
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