تارانتو 2026: "رفع الراية الوطنية في حفل الافتتاح شرف يتجاوز شخصي" (سندس حشانة)

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أكدت سندس حشانة لاعبة المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات عن عميق اعتزازها بالشرف الذي نالها بعد اختيارها لرفع الراية الوطنية خلال حفل افتتاح الألعاب المتوسطية المقرر يوم الجمعة المقبل بملعب لاكافوني بمدينة تارانتو الإيطالية إلى جانب لاعب التايكواندو فراس القطوسي.وأضافت حشانة، في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تارانتو، أن هذا الشرف لا يعنيها بمفردها وإنما يمثل تقديرا لعائلة كرة اليد النسائية مشيرة إلى أنها تلقت الخبر عبر رئيس الجامعة التونسية كريم الهلالي يوم 12 اوت الجاري أثناء تربص المنتخب الذي أقيم بمدينة الحمامات استعدادا للألعاب.وتابعت "بمجرد الانتهاء من حصة التمارين، تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس الجامعة أبلغني خلاله باختياري لحمل العلم التونسي في حفل الافتتاح. غمرتني فرحة كبيرة رافقها في الوقت ذاته شعور بحجم ما يترتب عنه هذا الاختيار من واجب ومسؤولية لتقديم أداء متميز للمساهمة إلى جانب زميلاتي في إنجاح مشاركة المنتخب في هذه الألعاب".واعتبرت حشانة (29 عاما) التي ستحمل شارة قيادة المنتخب التونسي في الموعد المتوسطي بتارانتو أن هذه اللحظة الفارقة تعد اختزالا لتجارب سنوات عديدة انطلقت من ناديها الأم الجمعية النسائية بطبلبة حيث تلقت تكوينها وخبرت أبجديات لعبة كرة اليد منذ الأصناف الشابة وصولا إلى صنف الكبريات.كما استعرضت أبرز محطاتها التي لحقت مرحلة دامت سبعة مواسم في مهدها الكروي بانتقالها إلى نادي كاستامونو التركي لمدة موسم واحد لتعود سنة 2019 إلى تونس وتعزز صفوف النادي الإفريقي قبل أن يدفعها الحنين مجددا إلى ارتداء قميص فريقها الأم الجمعية النسائية بطبلبة ومنه إلى النادي الأهلي المصري الذي توجت معه بخمسة ألقاب محلية خلال موسمين.وعادت حشانة سنة 2022 إلى أجواء البطولة التونسية لتدافع عن ألوان نادي الرياضة النسائية بالمكنين قبل خوض تجربة احترافية جديدة من بوابة نادي بريكسين الإيطالي في موسم توجته بإحراز لقب البطولة المحلية.وبعودتها إلى تونس خلال موسم 2025-2026، ساهمت حشانة التي تشغل مركز منسقة لعب في تتويج نادي الرياضة النسائية بالمكنين بثنائي البطولة والكأس على أمل قيادة المنتخب التونسي إلى الصعود لأول مرة في تاريخه على منصة التتويج المتوسطي خلال دورة تارانتو.ر - طارق