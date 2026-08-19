تارانتو 2026: "اختياري لحمل الراية الوطنية خلال حفل الافتتاح إضافة مميزة إلى مسيرتي" (فراس القطوسي)

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أعرب فراس القطوسي، لاعب المنتخب التونسي للتايكواندو، عن سعادته بنيل شرف حمل الراية الوطنية خلال حفل افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط "تارانتو 2026" المقرر يوم الجمعة المقبل بملعب لاكافوني بالمدينة الايطالية.واعتبر القطوسي، الذي سيكون مرفوقا في هذا التكليف البروتوكولي بلاعبة منتخب كرة اليد سندس حشانة، أن اختياره لحمل العلم التونسي يمثل إضافة مميزة إلى مسيرته الرياضية وسجله الثري مبينا أنه يسعى دائما لتشريف الراية الوطنية ورفعها عاليا في المحافل الدولية مستحضرا بالخصوص إنجازه الباهر المتمثل في التتويج بالميدالية الذهبية خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وتابع، في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تارانتو، أن حمل الراية الوطنية في حفل افتتاح الموعد المتوسطي يتجاوز شخصه ليشمل عائلة التايكواندو عامة مضيفا أن هذا الاختيار من شأنه أن يمثل دافعا هاما لتحقيق تتويج متوسطي جديد يضاف الى برونزيته في نسخة وهران 2022.وتحدث البطل الأولمبي التونسي عن شغفه المبكر برياضة التايكواندو والذي بدأ منذ التحاقه بجمعيته الأم "عالم الرياضة بالجديدة" حيث تلقى المبادئ الأساسية للعبة وتعرف على قواعدها وأصولها قبل أن تتطور تجربته تدريجيا ويتحول هذا الولع إلى مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات على الصعيدين الوطني والدولي.وفضلا عن تتويجيه الأولمبي والمتوسطي، أحرز القطوسي بالخصوص خلال مسيرته الدولية برونزية بطولة العالم 2022 بمدينة غوادالاخارا المكسيكية بالاضافة لذهبية دورة الألعاب العالمية العسكرية بمدينة ووهان الصينية سنة 2019.كما عانق القطوسي (30 سنة) الذهب في الألعاب الإفريقية في نسختي الرباط 2019 وأكرا 2023 وكذلك في بطولة إفريقيا 2021 بداكار و2022 بكيغالي.يذكر أن مدينة تارانتو ستحتضن النسخة العشرين للألعاب المتوسطية في الفترة الممتدة من 21 أوت الجاري إلى 3 سبتمبر القادم.