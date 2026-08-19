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البرتغال تحظر تغطية الوجوه في الفضاءات العامة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 12:42 قراءة: 0 د, 50 ث
      
وكالات - أصدر رئيس البرتغال قانونا، سعى اليمين المتطرف إلى فرضه، يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو إجراء يرى كثر أنه يستهدف المسلمات المنقبات.

وقال الرئيس أنتونيو خوسيه سيغورو، في بيان مساء الثلاثاء، إنه “ينبغي اعتبار الوجه عنصرا أساسيا في الهوية الإنسانية والتواصل”.


وقد اعتمد البرلمان النسخة النهائية من القانون، الذي أشارت إليه وسائل إعلام محلية بـ”قانون البرقع”، في جويليةز بأصوات من الائتلاف الحاكم اليميني واليمين المتطرف، بينما صوتت أحزاب اليسار ضده.


ويحظر القانون ارتداء الملابس المصممة لإخفاء الوجه أو منع التعرف عليه في الأماكن العامة، بالإضافة إلى أي إكراه يُجبر أي شخص على تغطية وجهه لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين أو العمر أو الأصول.

ولطالما اعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أن مثل هذا الحظر يقوض حقوق المرأة من خلال فرض ما يجب عليها ارتداؤه.

وأقر سيغورو بأن هذه القضية تنطوي على “حساسية اجتماعية وثقافية بالغة”.

وفي البرتغال يواجه المخالفون غرامات تتراوح بين 150 و3000 يورو، وتُمنح استثناءات لأسباب مثل الاحتياجات الصحية أو المهنية أو الفنية أو المتعلقة بالطقس، وكذلك داخل دور العبادة والبعثات الدبلوماسية وعلى متن الطائرات.
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