بنزرت: جلسة تنظيمية لانجاح مباراة الجولة الافتتاحية للموسم بين النادي البنزرتي و مستقبل المرسى

اقرت اللجنة الجهوية المكلفة بتنظيم اللقاءات الرياضية في إجتماعها الملتئم اليوم الاربعاء بمقر ولاية بنزرت تخصيص 6027 تذكرة لفائدة الجماهير المحلية في مباراة الاحد المقبل التي ستجمع النادي الرياضي البنزرتي وضيفه المستقبل الرياضي بالمرسى بملعب 15اكتوبر.وشدد والي بنزرت سالم بن يعقوب ،لدى إشرافه على اشغال الاجتماع ،على دور كل المكونات الرسمية والمجتمعية والاعلامية وبالاخص الهيئة التسييرية للنادي ،في حسن قيادة المباراة الإفتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم،على مستوى الروح الرياضية العالية ومزيد تمتين اواصر التاخي والتقدير بين الناديين العريقين ، ولاسيما حسن تاطير الجماهير داخل الميدان و خارجه.يشار ان الجلسة الترتيبية واكبها أيضا ممثلو المصالح الرسمية ، علاوة على ثلة من اعضاء الهيئة المديرة للنادي البنزرتي برئاسة رياض مقداد ،وتم فيها ضبط كافة الاستعدادات الواجبة والمسؤولة من قبل كل طرف ، مع التشديد على اهمية التاطير الجماهيري قبل المباراة وما بعدها داخل وخارج الميدان الى جانب بقية التحضيرات اللوجستية المستوجبة.