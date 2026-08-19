الكشف عن تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم برئاسة المشرف العام ناجي الجويني

كشفت الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء عن تركيبتها الكاملة للموسم الرياضي 2026-2027 برئاسة المشرف العام ناجي الجويني.وضمت التركيبة بالخصوص مراد بن حمزة في خطة مدير التطوير بمساعدة وليد الكشو مكلفا بالفار ومحمد سعيد الكردي مكلفا بالمتابعة.كما اشتملت على شافية الهنداوي كمساعدة مدير مكلفة بتطوير التحكيم النسائي وسيف السوسي كمساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين.ومن جهة أخرى، تم تعيين محمد بن حسانة في خطة مدير دائرة التعيينات للرابطة المحترفة بمساعدة وليد الحراق ورياض المسعي ونبيل عقير.اما تعيينات مباريات الهواة مستوى 1 و2، فقد أسندت على التوالي الى كل من وسيم بن صالح ورمزي الحرش بمساعدة وليد معلى وفرج مشموم وخالد السويح.وسيتولى نصر الله الجوادي منصب رئيس دائرة تحكيم الشبان على ان تضطلع منية البدوي بخطة رئيسة دائرة تعيينات كرة القدم النسائية.