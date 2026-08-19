شركة النقل بتونس: إنطلاق القسط الأول من حملة بيع الإشتراكات المدرسية والجامعية للموسم 2027/2026 يوم 24 أوت 2026

أعلنت شركة النقل بتونس، الإربعاء، أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2027/2026 ،سينطلق يوم الإثنين 24 أوت 2026، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية إقتناء الإشتراكات عن بعد.وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن الإشتراكات المعنية ستكون صالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس-حلق الوادي-المرسى، مشيرة إلى أن عمليات البيع ستؤمن عبر 151 مكتب بريد، منها 130 مكتبا موزعة بين ولايات تونس (56 مكتبا) وأريانة (19 مكتبا) وبن عروس (35 مكتبا) ومنوبة (20 مكتبا)، إضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.وخصصت الشركة خمس وكالات تجارية لتأمين عمليات بيع الإشتراكات، وهي الوكالة التجارية بالمروج 4 قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6 والوكالة التجارية بحي الخضراء والوكالة التجارية بمحطة الترابط "سليمان كاهية" بمنوبة والوكالة التجارية بمحطة "المرسى الشاطئ"، فضلا عن الوكالة التجارية بالمحطة النهائية لخط المترو رقم 4 "خير الدين" بمنوبة.كما خصصت شركة النقل بتونس، بالتوازي، نقطة بمحطة "تونس البحرية" التابعة للخط الحديدي تونس-حلق الوادي-المرسى، لتأمين عمليات تغيير وإصلاح الإشتراكات في حال وجود خطأ.وحدد توقيت العمل بالوكالات التجارية من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء دون إنقطاع، ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا يوم السبت.وفي إطار توسيع الخدمات الرقمية وتيسير حصول التلاميذ والطلبة على إشتراكاتهم، أفادت الشركة بأنه يمكن، إنطلاقا من نفس التاريخ، إقتناء الإشتراكات عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع الإشتراكات التابع للبريد التونسي: www.ichtirak.poste.tn.ولمزيد من الإرشادات بشأن ملف الإشتراكات المدرسية والجامعية، يمكن للتلاميذ والطلبة الإتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم 1828، الخدمة عدد 3، أو بالرقم الأخضر لشركة نقل تونس 80.100.345.