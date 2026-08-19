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إختتام اللقاءات الجهوية للكفاءات بالخارج والإستعداد لمحطات دولية في مونتريال ولندن وباريس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 13:09 قراءة: 1 د, 24 ث
      
إختتمت، مساء أمس الثلاثاء، بجندوبة فعاليات سلسلة "اللقاءات الجهوية للكفاءات بالخارج" (DRN 2026)، التي نظمتها جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا (ATUGE) بالشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية (WATT)، بعد جولة شملت ستة أقطاب إقتصادية جهوية على إمتداد ثلاثة أسابيع.

وإستهدفت هذه الجولة التي إنطلقت يوم 28 جويلية  2026 من صفاقس، وشملت تباعا سوسة وجربة وبنزرت والحمامات، وصولا إلى محطتها الأخيرة بقطب باجة-جندوبة بالتزامن مع " شهر الكفاءات بالخارج 2026"، إستثمار العطلة الصيفية لبناء جسور تواصل مباشرة بين خبراء وتونسيي المهجر من جهة، والفاعلين الإقتصاديين والجامعيين وأصحاب المؤسسات الناشئة بالداخل من جهة أخرى.

وشكّلت هذه اللقاءات الجهوية، وفق بلاغ تلقت "وات" نسخة منه، الإربعاء، إمتدادا ميدانيا لمخرجات "المنتدى الدولي لتونس" (TGF 2026)، حيث ركّزت النقاشات على محور "مستقبل تونس في عصر الذكاء الإصطناعي"وآليات الإنقال الرقمي وتنمية إقتصاد المعرفة بالجهات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال الإستفادة من الخبرات العالمية للجالية التونسية.
ولقيت الجولة إقبالا واسعا من رواد الأعمال والباحثين والطلبة والمستثمرين، وممثلي الهياكل المؤسساتية بالمناطق الإحتضانية (مثل Novation City بسوسة، ومركز أليف بجربة، وHammamet Valley، وغيرها.
 

محطات دولية مرتقبة: مونتريال، لندن، وباريس

وبانتهاء الجولة الوطنية، تستعد جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا والتحالف العالمي للكفاءات التونسية لتنظيم سلسلة من التظاهرات الدولية خلال خريف 2026، بغاية تعبئة الكفاءات التونسية في أمريكا الشمالية وأوروبا وربطها بالمنظومة الإقتصادية والعلمية في تونس.
وتتضمن الروزنامة المعلنة تنظيم المنتدى الدولي في مونتريال بكندا يوم 15 أكتوبر 2026، ثم في لندن بالمملكة المتحدة يوم 17 أكتوبر 2026، على أن تحتضن باريس المحطة الثالثة يوم 21 نوفمبر 2026.
ويرمي البرنامج الدولي، وفق منظميه، إلى تعزيز شبكات التعاون بين الكفاءات التونسية بالخارج والمؤسسات ومراكز البحث والإبتكار في تونس، إلى جانب التعريف بالكتاب الأبيض "TunisIA" وبالرؤية الإستراتيجية الرامية إلى جعل تونس مركزا إقليميا للتكنولوجيا بحلول سنة 2030.
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