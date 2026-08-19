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طائرة الخطوط الفيتنامية تنجو من كارثة في مطار ميونيخ بعد فقدان التسارع أثناء الإقلاع

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 10:27 قراءة: 3 د, 20 ث
      
شهد مطار ميونيخ الدولي بألمانيا، يوم السبت 15 أوت 2026، حادثة خطيرة لطائرة تابعة للخطوط الجوية الفيتنامية، كادت أن تنتهي بكارثة، بعدما واجهت الطائرة صعوبات في اكتساب السرعة أثناء الإقلاع قبل أن تتمكن من مغادرة المدرج في اللحظات الأخيرة.

وكانت طائرة من طراز بوينغ 787-9 تحمل التسجيل VN-A867 وتنفذ الرحلة VN34 من ميونيخ باتجاه مطار نوي باي في العاصمة الفيتنامية هانوي. وكانت تقل 271 راكبًا و16 فردًا من أفراد الطاقم، فيما بلغ وزن الإقلاع نحو 240 طنًا، مقابل حد أقصى مسموح به يبلغ 247.2 طنًا.


تباطؤ مفاجئ أثناء الإقلاع

وبحسب تقرير قائد الطائرة، بدأت الطائرة عملية الإقلاع من المدرج 26L في ظروف جوية جيدة، مع رياح ضعيفة ومدى رؤية يتجاوز 10 كيلومترات، فيما بلغت درجة الحرارة 33 درجة مئوية.


وبعد أن قطعت الطائرة نحو نصف طول المدرج، لاحظ الطيارون أن سرعة الطائرة توقفت عن الارتفاع لنحو ثانيتين، قبل أن تعود إلى التسارع مجددًا.

واصل الطاقم عملية الإقلاع حتى بلغت الطائرة سرعة V1، وهي السرعة التي يصبح بعدها إيقاف الإقلاع أكثر خطورة، غير أن الطيارين لاحظوا بعد ذلك انخفاض سرعة الطائرة مرة أخرى.

وبعد تقييم الوضع، خلص الطاقم إلى أن المسافة المتبقية من المدرج لم تعد تسمح بإيقاف الطائرة بأمان، فاختار مواصلة الإقلاع، مع دفع المحركات إلى أقصى قوة ممكنة.

وعندما لم يتبقَّ سوى نحو 300 قدم، أي حوالي 91 مترًا، من نهاية المدرج، رفع قائد الطائرة مقدمتها، لتغادر الأرض في اللحظات الأخيرة.

احتكاك بذيل الطائرة وتحذير من الإطارات

بعد الإقلاع، أطلق نظام التحذير في الطائرة تنبيهًا يشير إلى احتمال حدوث احتكاك بالجزء الخلفي من الطائرة مع سطح المدرج، بالتزامن مع تحذير يتعلق بضغط الإطارات.

وأبلغ الطاقم مراقبي الحركة الجوية بالمشكلة، وقرر العودة إلى مطار ميونيخ بدل مواصلة الرحلة إلى فيتنام.

وبسبب كمية الوقود الكبيرة التي كانت الطائرة تحملها استعدادًا للرحلة الطويلة، قام الطاقم بتفريغ جزء من الوقود لتقليل وزن الطائرة إلى المستوى المناسب للهبوط.

وفي الأثناء، سجلت أنظمة الطائرة تحذيرًا يتعلق بفقدان الضغط في أربعة إطارات من أصل ثمانية في مجموعة العجلات الرئيسية.

تحليق منخفض قبل الهبوط

وقبل العودة إلى المطار، نفذ الطاقم دورتين حول مطار ميونيخ على ارتفاع منخفض، بالتنسيق مع مراقبي الحركة الجوية، بهدف تمكينهم من معاينة حالة معدات الهبوط من الخارج.

وبعد أن أفاد المراقبون بعدم ملاحظة أي علامات غير طبيعية واضحة على معدات الهبوط، قرر الطاقم تنفيذ عملية الهبوط.

وهبطت الطائرة على المدرج 26R في حدود الساعة 15:57 بالتوقيت المحلي، أي بعد نحو ساعتين من إقلاعها.

وبعد التأكد من عدم وجود حريق أو دخان، تمكن جميع الركاب وأفراد الطاقم من مغادرة الطائرة بأمان، قبل نقلها إلى موقف الطائرات لإخضاعها لفحوص فنية دقيقة.

انفجار أربعة إطارات وأضرار بالطائرة

وكشفت المعاينة الأولية عن انفجار أربعة إطارات من مجموعة العجلات الرئيسية، إلى جانب تسجيل آثار احتكاك في الجزء الخلفي من هيكل الطائرة.

كما ظهرت خدوش طولية وأضرار في الجزء السفلي الخلفي من جسم الطائرة، مع تمزق في الغلاف الخارجي في بعض المناطق، بما يؤكد أن الطائرة لامست سطح المدرج خلال مرحلة الإقلاع.

تحقيق لتحديد سبب فقدان التسارع

ولا يزال السبب الدقيق لفقدان الطائرة التسارع أثناء الإقلاع غير محدد، فيما أشارت التقييمات الأولية إلى احتمال وجود خلل فني.

وتخضع الطائرة حاليًا للفحص الفني في مطار ميونيخ، في انتظار استكمال التحقيقات التي ستحدد ملابسات فقدان التسارع، وتراجع السرعة بعد بلوغ سرعة V1، والأسباب التي أدت إلى ملامسة الجزء الخلفي للطائرة للمدرج وانفجار عدد من إطاراتها.

وتُبرز الواقعة أهمية القرارات التي يتخذها طاقم القيادة خلال الثواني الحاسمة من عملية الإقلاع، خصوصًا بعد تجاوز سرعة V1، حيث يصبح مواصلة الإقلاع في كثير من الحالات الخيار الأكثر أمانًا مقارنة بمحاولة التوقف على المدرج.
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