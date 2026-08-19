طائرة الخطوط الفيتنامية تنجو من كارثة في مطار ميونيخ بعد فقدان التسارع أثناء الإقلاع

تباطؤ مفاجئ أثناء الإقلاع



INCREÍBLE IMAGEN



✈ El Boeing 787-9 de Vietnam Airlines, registrado como VN-A867, que operaba el vuelo VN34 a Hanói, golpeó su cola durante el despegue 🛫.



Hubo descarga de combustible y aterrizaje de emergencia



-Video @Turbinetraveler pic.twitter.com/PEFig7T7Ig — Jorge Rausch McKenna (@JorRausch) August 15, 2026

احتكاك بذيل الطائرة وتحذير من الإطارات



Vietnam 787 incident in Munich - Another cabin video. Look at how fast that jet was going so close to the grass. I´d shit my pants in that moment. Note also you don´t appear - underline appear - to hear any braking. pic.twitter.com/EuJIHtetXb — Francisco Cunha (@OnDisasters) August 17, 2026

تحليق منخفض قبل الهبوط



انفجار أربعة إطارات وأضرار بالطائرة



تحقيق لتحديد سبب فقدان التسارع



شهد مطار، يوم السبت 15 أوت 2026، حادثة خطيرة لطائرة تابعة للخطوط الجوية الفيتنامية، كادت أن تنتهي بكارثة، بعدما واجهت الطائرة صعوبات في اكتساب السرعة أثناء الإقلاع قبل أن تتمكن من مغادرة المدرج في اللحظات الأخيرة.وكانت طائرة من طرازتحمل التسجيلوتنفذ الرحلةمن ميونيخ باتجاه مطارفي العاصمة الفيتنامية هانوي. وكانت تقل، فيما بلغ وزن الإقلاع نحو، مقابل حد أقصى مسموح به يبلغ 247.2 طنًا.وبحسب تقرير قائد الطائرة، بدأت الطائرة عملية الإقلاع من المدرجفي ظروف جوية جيدة، مع رياح ضعيفة ومدى رؤية يتجاوز 10 كيلومترات، فيما بلغت درجة الحرارةوبعد أن قطعت الطائرة نحو نصف طول المدرج، لاحظ الطيارون أن سرعة الطائرة، قبل أن تعود إلى التسارع مجددًا.واصل الطاقم عملية الإقلاع حتى بلغت الطائرة سرعة، وهي السرعة التي يصبح بعدها إيقاف الإقلاع أكثر خطورة، غير أن الطيارين لاحظوا بعد ذلكوبعد تقييم الوضع، خلص الطاقم إلى أن المسافة المتبقية من المدرج لم تعد تسمح بإيقاف الطائرة بأمان، فاختار مواصلة الإقلاع، مع دفع المحركات إلى أقصى قوة ممكنة.وعندما لم يتبقَّ سوى نحو، رفع قائد الطائرة مقدمتها، لتغادر الأرض في اللحظات الأخيرة.بعد الإقلاع، أطلق نظام التحذير في الطائرة تنبيهًا يشير إلى احتمال حدوث، بالتزامن مع تحذير يتعلق بضغط الإطارات.وأبلغ الطاقم مراقبي الحركة الجوية بالمشكلة، وقرر العودة إلى مطار ميونيخ بدل مواصلة الرحلة إلى فيتنام.وبسبب كمية الوقود الكبيرة التي كانت الطائرة تحملها استعدادًا للرحلة الطويلة، قام الطاقم بتفريغ جزء من الوقود لتقليل وزن الطائرة إلى المستوى المناسب للهبوط.وفي الأثناء، سجلت أنظمة الطائرة تحذيرًا يتعلقفي مجموعة العجلات الرئيسية.وقبل العودة إلى المطار، نفذ الطاقم دورتين حول مطار ميونيخ على ارتفاع منخفض، بالتنسيق مع مراقبي الحركة الجوية، بهدف تمكينهم من معاينة حالة معدات الهبوط من الخارج.وبعد أن أفاد المراقبون بعدم ملاحظة أي علامات غير طبيعية واضحة على معدات الهبوط، قرر الطاقم تنفيذ عملية الهبوط.وهبطت الطائرة على المدرجفي حدود الساعة، أي بعد نحو ساعتين من إقلاعها.وبعد التأكد من عدم وجود حريق أو دخان، تمكن جميع الركاب وأفراد الطاقم من مغادرة الطائرة بأمان، قبل نقلها إلى موقف الطائرات لإخضاعها لفحوص فنية دقيقة.وكشفت المعاينة الأولية عن، إلى جانب تسجيل آثار احتكاك في الجزء الخلفي من هيكل الطائرة.كما ظهرت، مع تمزق في الغلاف الخارجي في بعض المناطق، بما يؤكد أن الطائرة لامست سطح المدرج خلال مرحلة الإقلاع.ولا يزال، فيما أشارت التقييمات الأولية إلى احتمال وجودوتخضع الطائرة حاليًا للفحص الفني في مطار ميونيخ، في انتظار استكمال التحقيقات التي ستحدد ملابسات فقدان التسارع، وتراجع السرعة بعد بلوغ سرعة V1، والأسباب التي أدت إلى ملامسة الجزء الخلفي للطائرة للمدرج وانفجار عدد من إطاراتها.وتُبرز الواقعة أهمية القرارات التي يتخذها طاقم القيادة خلال الثواني الحاسمة من عملية الإقلاع، خصوصًا بعد تجاوز، حيث يصبح مواصلة الإقلاع في كثير من الحالات الخيار الأكثر أمانًا مقارنة بمحاولة التوقف على المدرج.