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المؤتمر الطبي الثالث عشر ببن عروس يومي 26 و27 سبتمبر 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 14:05 قراءة: 1 د, 4 ث
      
تحتضن ولاية بن عروس ، فعاليات المؤتمر الطبي الثالث عشر ببن عروس ومؤتمر ADMC 2026، في تظاهرة علمية ومهنية تستهدف مختلف العاملين في القطاع الصحي يومي 26 و27 سبتمبر 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالجهة

ويعد هذا اللقاء العلمي مناسبة للتواصل بين مختلف مكونات القطاع الصحي وفتح المجال أمام نقاشات مهنية وعلمية متعددة الاختصاصات، بما يعزز العمل الجماعي والتنسيق حول سبل تحسين التكفل بالمرضى وجودة الخدمات الصحية.


ويشارك في هذه الدورة ثلة من الأطباء ومختلف الفئات المهنية الناشطة في المجال الصحي، من ممرضين وأخصائيي تغذية وتقنيي بيولوجيا وتقنيي أشعة وقابلات اضافة الى بقية الاختصاصات التي تساهم في تقديم الخدمات الصحية ورعاية المرضى


ويهدف المؤتمرالى توفير فضاء علمي ومهني يجمع مختلف الاختصاصات الصحية بما يسمح بتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة المستجدات ذات الصلة بالممارسة اليومية.

وستركز الدورة الحالية على تقديم توصيات علمية محيّنة ومواضيع عملية تهم مختلف الاختصاصات، بما يساعد المهنيين على متابعة التطورات في مجالات عملهم والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين المشاركين.

ويتضمن الحدث جلسات علمية وورشات تطبيقية ومداخلات حول مستجدات التوصيات الطبية والمهنية، إلى جانب مواضيع عملية تهم الممارسة اليومية لمختلف العاملين في القطاع الصحي وورشات للتفاعل المباشر بما يعزز الاستفادة العملية للمشاركين.

وتندرج هذه التظاهرة ضمن الجهود الرامية إلى دعم التكوين المستمر والتبادل العلمي بين مهنيي الصحة، وترسيخ ثقافة العمل متعدد الاختصاصات، بما يساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتحسين التكفل بالمرضى.
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