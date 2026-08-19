الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026) لاعبة الجودو مريم جمور والملاكم فتحي بوصاع خارج المشاركة

- علم مبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تارانتو أن لاعبة الجودو مريم جمور والملاكم فتحي بوصاع لن يشاركا في دورة الألعاب المتوسطية المقررة بالمدينة الايطالية من 21 أوت الجاري إلى 3 سبتمبر القادم.وإذ ستتخلف مريم جمور عن المشاركة في وزن 57 كلغ بداعي الإصابة التي حالت دون جاهزيتها لخوض منافسات هذه الدورة، فإن الملاكم فتحي بوصاع سيغيب في وزن 55 كلغ لاعتبارات فنية على أن لا يتم تعويضهما برياضيين آخرين ضمن الوفد التونسي المشارك في النسخة العشرين للألعاب المتوسطية الذي أصبح عدده يشتمل على 176 رياضيا ورياضية (67 سيدات و109 رجالا) موزعين على 28 اختصاصا.وسيتركب المنتخب التونسي في الجودو في ألعاب تارانتو من خمسة عناصر أريج عقاب (وزن 78 كلغ) ومرام جمور (وزن 63 كلغ) واميمة البديوي (وزن 48 كلغ) وسوار الذوادي (وزن فوق 78 كلغ) وقصي بن غرس (وزن 100 كلغ).أما في الملاكمة، فستكون تونس ممثلة على الحلبة المتوسطية بالرباعي ملكة خليفة (وزن 65 كلغ) وملكة بن مبروك (وزن 75 كلغ) وحسن عطية (وزن 65 كلغ) ويوسف الرفرافي (وزن 80 كلغ).