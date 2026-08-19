بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إقامة مباراة الجولة الافتتاحية للموسم الرياضي 2026-2027، التي ستجمع أمل حمام سوسة بالاتحاد المنستيري، بملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة، يوم السبت 22 أوت الجاري على الساعة الرابعة والنصف زوالا (س16 و30 دق).وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية:أمل حمام سوسة - الاتحاد المنستيريالملعب التونسي - النادي الصفاقسيتقدم ساقية الداير - شبيبة العمراناتحاد بنقردان - نادي حمام الأنفالترجي الرياضي - النجم الساحلينجم المتلوي - النادي الإفريقيالنادي البنزرتي - مستقبل المرسىالترجي الجرجيسي - الأولمبي الباجي