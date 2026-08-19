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بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 14:33 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إقامة مباراة الجولة الافتتاحية للموسم الرياضي 2026-2027، التي ستجمع أمل حمام سوسة بالاتحاد المنستيري، بملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة، يوم السبت 22 أوت الجاري على الساعة الرابعة والنصف زوالا (س16 و30 دق).

وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية:


السبت 22 أوت 2026:


ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة:
أمل حمام سوسة - الاتحاد المنستيري

ملعب الهادي النيفر بباردو:
الملعب التونسي - النادي الصفاقسي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس:
تقدم ساقية الداير - شبيبة العمران

ملعب 7 مارس ببن قردان:
اتحاد بنقردان - نادي حمام الأنف

الأحد 23 أوت 2026:

ملعب حمادي العقربي برادس:
الترجي الرياضي - النجم الساحلي

الملعب البلدي بالمتلوي:
نجم المتلوي - النادي الإفريقي

ملعب 15 أكتوبر ببنزرت:
النادي البنزرتي - مستقبل المرسى

ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس:
الترجي الجرجيسي - الأولمبي الباجي
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