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المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية يطلق "الجائزة الكبرى للصيانة 2026"

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 15:09 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أطلق المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية "الجائزة الكبرى للصيانة 2026" وذلك بمناسبة انعقاد الصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية "سابري 2026" الذي ينتظم في دورته العاشرة من 17 إلى 20 نوفمبر 2026 بقصر المعارض بالكرم، الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.

وحدّد المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، آخر اجل للترشح الى هذه الجائزة يوم 21 سبتمبر 2026، علما وانها تهدف تكريم الشركات الصناعية التي طورت ممارسات نموذجية في مجال الصيانة الصناعية، وذلك بالنظر الى ان الأداء الصناعي يعتمد اليوم على صيانة مبتكرة ومنظمة وموجهة نحو التحسين المستمر، وفق المصدر ذاته.


وسيتم تقييم الترشيحات وفقًا لعدة معايير، منها على وجه الخصوص القيادة واستراتيجية الصيانة والصيانة الإنتاجية الشاملة وتكنولوجيات الصيانة والتقييس والرقمنة والصناعة 4.0 الى جانب الأداء الاقتصادي والسلامة والموثوقية والاستدامة.


وستحظى الشركات الفائزة بتقدير وطني من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية في الصناعة خلال الصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية "سابري 2026" .

يذكر ان صالون "سابري 2026"، الذي ينظمه المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالتوازي مع المؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية في نفس الفضاء، مخصص لقطاعات قطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية، بما يوفر فضاء للتعريف بالمنتجات والحلول والتكنولوجيات الموجهة إلى المؤسسات الصناعية، فضلا عن تشجيع التواصل وإرساء شراكات بين المهنيين.
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