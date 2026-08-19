مسرح أوبرا تونس يفتح باب الترشح للمشاركة في تظاهرة "الخروج إلى المسرح"

استعدادا لافتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 أغلن مسرح أوبرا تونس عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في المشاركة في الدورة السابعة لتظاهرة "الخروج الى المسرح" التي ستقام من 25 إلى 30 سبتمبر 2026 بمدينة الثقافة الشاتذلي القليبي بالعاصمة.وعلى الراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم وقد حدد آخر أجل يوم 7 سبتمبر.ويشترط أن تكون المشاركة بإنتاج مسرحي جماعي محترف لسنة 2026-2025 موجه للكهول. وبخصوص الملف الفني والتقني فيجب أن يتكون من تسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية على محمل واحد،الى جانب مجموعة من الصور الترويجية وملخص للعمل لا يتجاوز صفحتين اثنين باللغتين العربية والفرنسية. كما يجب التنصيص على الثمن المقترح للاقتناء.ولا تقبل الملفات الورقية في كل الحالات وفق ما جاء في بلاغ مسرح أوبرا تونس.