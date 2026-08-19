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جمعية تونس للسلامة المرورية تنظم مهرجان افلام السلامة المرورية من 8 الى 10 ماي 2027

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 15:37 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تنظم جمعية تونس للسلامة المرورية، مهرجان أفلام السلامة المرورية من 8 الى 10 ماي 2027 في تظاهرة تجمع بين الفن والابداع والتوعية وذلك بمناسبة أسبوع المرور العربي

وتهدف هذه التظاهرة الى توظيف السينما والصورة والتصميم في نشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز االسلوك الآمن على الطرقات


ويتضمن البرنامج ثلاث مسابقات رئيسية تتمثل في مسابقة الفيلم القصير ومسابقة الومضات التوعوية ومسابقة الصورة والتصميم بمشاركة المبدعين والسينمائيين والمصورين والمصممين من تونس والعالم العربي


ويطمح المهرجان، الى أن يكون منصة عربية للابداع والتوعية تساهم في ايصال الرسائل المرورية بأساليب مبتكرة ومؤثرة تعزز الجهود الرامية الى الحد من حوادث الطرقات وحماية الأرواح البشرية

أسبوع المرور العربي هو مناسبة سنوية تُحييها الدول العربية من 4 إلى 10 ماي من كل سنة بهدف تعزيز الوعي المروري والحد من حوادث الطرقات ونشر الثقافة المرورية بين السائقين والمواطنين .ويتم خلال هذا الاسبوع تنظيم حملات توعوية ميدانية ومحاضرات تثقيفية في المدارس ومعارض مرورية بمشاركة واسعة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر إرشادات السلامة

يشار، الى أن جمعية تونس للسلامة المرورية هي جمعية مدنية تونسية تنشط في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011، وتهدف إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات وحماية الأرواح وممتلكات مستعملي الطريق. وتقوم الجمعية باطلاق حملات وطنية توعوية وتنظيم تظاهرات ومهرجانات توظف الفن والإعلام والسينما للوقاية من حوادث الطرقات الى جانب إبرام اتفاقيات تعاون وتنظيم ندوات تكوينية ودورات تدريبية بالتعاون مع هياكل وطنية وعربية
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