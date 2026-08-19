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قبلي: الاتحاد المحلي للفلاحين بقبلي الشمالية يدعو الى تاخير عملية تغليف العراجين الى ين انقضاء موجة الحر

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دعا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقبلي الشمالية حكيم مرابط الفلاحين الى التريث قليلا قبل الشروع في حماية صابة التمور من التقلبات المناخية ودودة التمر من خلال تغليف العراجين (بالبلاستيك او اغشية الناموسية)، وذلك الى حين تجاوز موجة الحر التي تمرّ بها البلاد نظرا لبعض التاثيرات السلبية التي قد تسبّبها تغطية العراجين خلال هذه الفترة على جودة حبات التمور.
وأشار المصدر ذاته الى ان العدد الأكبر من فلاحي ولاية قبلي سيضطرون خلال هذا الموسم الى استعمال مادة البلاستيك في عملية تغليف العراجين، نظرا لربط تزودهم بمادة الناموسية التي وفرها المجمع المهني للتمور بتسوية الوضعية الجبائية لدى القباضات المالية، مشيرا الى ان هذا القرار الذي تم اتخاذه منذ السنة الفارطة تسبب في عزوف العدد الأكبر من فلاحي الجهة على اقتناء الناموسية التى اثبتت جدواها البحوث العلمية في حماية عراجين التمور من التقلبات المناخية ومن دودة التمر، داعيا الى اعادة النظر في هذا القرار.
ولفت مرابط الى ان تواصل موجة الحر يتطلب ترشيد التعامل مع أشجار النخيل سواء في عملية الري او في تأخير عملية تغليف العراجين الى أوائل شهر سبتمبر المقبل، معربا عن امله في ان تسجل الظروف المناخية تحوّلا نحو الأفضل، وان تشهد الجهة بعض التساقطات باعتبار ان الامطار الأولى لا تكون لها تاثيرات سلبية على الصابة بقدر ما تساهم في غسل العراجين من الاتربة ومن بعض الافات.

ودعا فلاحي الجهة الى الحرص على غسل اغشية الناموسية او البلاستيك المستعملة في حماية صابة الموسم الفارط قبل إعادة استعمال ما بقي صالحا منها في تغليف صابة الموسم.
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