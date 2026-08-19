JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:07 Tunis

"توناندكس" ينهي حصة الأربعاء في المنطقة الخضراء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cb9fcd1f21713.83765558_nhkqioegmjflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 18:37 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أنهت بورصة تونس معاملات حصة الأربعاء في المنطقة الخضراء، إذ سجل مؤشر "توننداكس" ارتفاعا بنسبة 2,01 بالمائة ليبلغ 19564,64 نقطة، وسط حجم مبادلات بلغ 12,6 مليون دينار، وفق تحليل للوسيط بالبورصة "تونس للأوراق المالية".
 
وتصدّر سهم "التونسية للإيجار المالي" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الحصة، بعد أن زادت قيمته بنسبة 5,7 بالمائة ليبلغ 38,800 دينارا في ظل حجم مبادلات محدود لم يتجاوز 24 ألف دينار.

 
وواصل سهم البنك الوطني الفلاحي منحاه التصاعدي مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,5 بالمائة ليغلق عند مستوى 23 دينار، فيما بلغت قيمة المبادلات على السهم 831 ألف دينار.
 

وفي المقابل، سجل سهم "باست ليز" أكبر تراجع إذ انخفض بنسبة 4 بالمائة ليستقر عند 2,640 دينار، كما كان سهم "سانيماد" من بين أبرز الأسهم المتراجعة، حيث انخفض بنسبة 2,6 بالمائة إلى 0,380 دينار.
 
وتصدر سهم الشركة التونسية للتأمين وإعادة التامين "ستار" قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث قيمة المبادلات، إذ استقطب سيولة تجاوزت 1,8 مليون دينار أي ما يعادل 15 بالمائة من إجمالي حجم المعاملات في السوق، كما ارتفع سعر السهم بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 84,300 دينارا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334738

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 أوت 2026 | 6 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:08
16:08
12:30
05:40
04:05
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet35°
29° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
36°-25
39°-28
37°-28
38°-29
  • Avoirs en devises 24997,0
  • (19/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,38024 DT
  • (19/08)
  • 1 $ = 2,92392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/08)     1948,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/08)   29988 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio