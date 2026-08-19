"توناندكس" ينهي حصة الأربعاء في المنطقة الخضراء

أنهت بورصة تونس معاملات حصة الأربعاء في المنطقة الخضراء، إذ سجل مؤشر "توننداكس" ارتفاعا بنسبة 2,01 بالمائة ليبلغ 19564,64 نقطة، وسط حجم مبادلات بلغ 12,6 مليون دينار، وفق تحليل للوسيط بالبورصة "تونس للأوراق المالية".وتصدّر سهم "التونسية للإيجار المالي" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الحصة، بعد أن زادت قيمته بنسبة 5,7 بالمائة ليبلغ 38,800 دينارا في ظل حجم مبادلات محدود لم يتجاوز 24 ألف دينار.وواصل سهم البنك الوطني الفلاحي منحاه التصاعدي مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,5 بالمائة ليغلق عند مستوى 23 دينار، فيما بلغت قيمة المبادلات على السهم 831 ألف دينار.وفي المقابل، سجل سهم "باست ليز" أكبر تراجع إذ انخفض بنسبة 4 بالمائة ليستقر عند 2,640 دينار، كما كان سهم "سانيماد" من بين أبرز الأسهم المتراجعة، حيث انخفض بنسبة 2,6 بالمائة إلى 0,380 دينار.وتصدر سهم الشركة التونسية للتأمين وإعادة التامين "ستار" قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث قيمة المبادلات، إذ استقطب سيولة تجاوزت 1,8 مليون دينار أي ما يعادل 15 بالمائة من إجمالي حجم المعاملات في السوق، كما ارتفع سعر السهم بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 84,300 دينارا.