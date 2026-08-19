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المهدية: تحديد النقاط السوداء وضبط جدول زمني للتدخل الميداني تحسّبا لأمطار فصلي الخريف والشتاء

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 19:10 قراءة: 0 د, 44 ث
      
ضبطت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالمهدية، اليوم الأربعاء، جميع النقاط السوداء بمختلف مناطق الولاية تحسبا لأمطار فصلي الخريف والشتاء.
وأكد والي الجهة ورئيس اللجنة أنيس العذاري، خلال جلسة عمل انعقدت للغرض، على أهمية ضبط جدول زمني لتدخل جميع الهياكل والمصالح المعنية قبل نزول الأمطار، وشدد على ضرورة احترام الجدول الزمني الخاص بالتدخلات وتحمّل كل الأطراف مسؤولياتها أمام أي تقصير.
وبين اهمية التنسيق بين كل الأطراف ذات الصلة والتعهد بالتجهيزات والآلات والموارد البشرية لا سيما لدى الحماية المدنية والتجهيز والبلديات والديوان الوطني للتطهير.

وقدم المعتمدون قائمة مفصلة بالمناطق التي تتطلب التدخل لتفادي تبعات التساقطات سواء على الأرواح أو الممتلكات أو على حركة المرور أو عزلة المواطنين خاصة في المناطق الريفية، وانطلق أعضاء اللجنة، عقب الجلسة مباشرة، في القيام بزيارات ميدانية لتقييم هذه النقاط.
وكانت أغلب البلديات إلى جانب الإدارة الجهوية للتجهيز قد باشرت أعمال جهر الأودية والممرّات المائية وإزالة الأوساخ منها وصيانة الطرقات والمسالك.
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