آرام بالحاج : صندوق النقد قد يشترط ذهاب تونس إلى 'نادي باريس'..

رجّح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسيّة والخبير الاقتصادي آرام بالحاج أن يشترط صندوق النقد الدولي ذهاب تونس إلى نادي باريس بعد أن تبيّن أنّ الحكومة غير قادرة على تعبئة الموارد الخارجيّة اللازمة لتمويل ميزانية 2023.



وقال بالحاج في تدوينة نشرها اليوم الأحد، على حسابه على "فيسبوك"، إنّ هذه الفرضيّة، "إن صحّت، ستفتح الأبواب على مصراعيها أمام السيناريو اللبناني لا قدّر الله".



وأكّد بالحاج أنّ المطلوب الآن بدء التفاوض عاجلا مع بعض الشركاء في الغرب وبعض المانحين في الشرق قصد إعادة جدولة بعض الديون خارج إطار نادي باريس.



كما دعا بالحاج الى إعادة عجلة الإنتاج إلى مستويات محترمة جدّا بشكل عاجل، مضيفا أنّ نجاح الموسم السياحي القادم وانخراط التونسيين المقيمين في الخارج ستكون عوامل فاصلة لتجاوز الانهيار المرتقب وفق تقديره.







