محكمة التعقيب تصدر قرارها بخصوص نور شيبة

محكمة التعقيب تصدر قرارها بخصوص نور شيبة

Publié le Lundi 26 Decembre 2022 - 12:35 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قررت اليوم محكمة التعقيب بتونس الحكم بالنقض والاحالة في خصوص الحكم الاستئنافي الصادر في ملف القضية المتعلقة باستهلاك مواد مخدرة المتهم فيها الفنان نور شيبة .

يذكر ان الفنان نور شيبة حوكم من قبل محكمة الاستئناف في تلك القضة بعام سجنا كما قضت المحكمة غيابيا ب3سنوات سجنا في حق شاب وفنانة استعراضية مع النفاذ العاجل في حقهم،وقد عقب محامي نور شيبة الحكم الصادر في حق موكله لتقضي المحكمة اليوم بنقض الحكم المذكور.



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