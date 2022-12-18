ميناء رادسꓽ إجراءات ترشيد الاستغلال وتحسين الأداء

متابعة لمدى تقدم إنجاز الإجراءات التي تم اتخاذها على إثر الزيارة التفقدية لوزير النقل ربيع المجيدي إلى ميناء رادس يوم الخميس 8 ديسمبر 2022 و أيضا مدى تقدّم تنفيذ رزنامة خطة العمل التي تم وضعها خلال الاجتماع المنعقد الجمعة 9 ديسمبر 2022 بغاية ترشيد إستغلال ميناء رادس و تحسين مؤشرات مردوديته ، انطلقت منذ الأحد 11 ديسمبر الفارط جميع الأطراف المتدخلة بالميناء من ديوان البحرية التجارية والموانئ و الشركة التونسية للشحن والترصيف وبالتنسيق مع مصالح الديوانة ومصالح شرطة الحدود، بنسق حثيث واحتراما للآجال التي تمّ تحديدها في الغرض، في إنجاز المحاور التالية :



✳ استكمال رقمنة الإجراءات المينائية عند التصدير عبر منظومة TTN

✔ سيتم الشروع في استغلال بيان الحمولة عند التصدير إلكترونيا بداية من غرة جانفي 2023 .



✳ ترشيد استغلال المسطحات و مثال إستغلال الميناء حيث تمّ :

✔ الإنطلاق في حملة نظافة مفتوحة بكامل المسطحات ورفع المعدات التي زال الإنتفاع بها وتجميعها بمكان واحد بالميناء على أن يتم الشروع في غضون أسبوعين في إخراجها كليا من الحرم المينائي،

✔ الشروع في أشغال تشوير الطرقات ومنطقة الأرصفة داخل الحرم المينائي وخارجه،

التسريع في تحويل الحاويات ذات المكوث المطول ويتمّ حاليا :

✔ تحويل الحاويات الفارغة إلى فضاء 3هك بالتنسيق مع المصالح الديوانية

✔ التنسيق مع أمناء السفن لإخراج هذه الحاويات من الميناء بما في ذلك الشركة التونسية للملاحة

✔ تحويل الحاويات الممتلئة بصفة متواصلة إلى فضاء 5 هك للتفويت في بضائعها بالبيع طبقا للتراتيب الجاري به العمل.



✳ الحرص على توفر مستلزمات الصحة والسلامة المهنية بكل المرافق المينائية :

✔ انطلاق الولوج للحرم المينائي برادس إبتداء من تاريخ 1 جانفي 2023 عبر استعمال شارات دخول إلكترونية، وقد تم إيجاد الصيغة المناسبة التي تمكّن من الحصول على هذه الشارات فضلا عن التشديد على جميع المتعاملين مع الميناء بضرورة ارتداء أزياء الشغل المناسبة التي تضمن الصحة والسلامة.



✳ النظر في وضعية شركات وعمال شد وفك المجرورات على متن السفن :

✔ الشروع في تنفيذ الإجراءات المتعلّقة بتنظيم دخول العمال ودعوة المسؤول على المجمع إلى احترامها وتمكين هؤلاء العمال من كافة مستحقاتهم طبقا لمقتضيات مجلة الشغل وقواعد الصحة والسلامة المهنية



✳ توفير المعدات المينائية بالعدد الكافي:

✔ تتابع الوزارة بصفة يومية المعدات المينائية ومؤشرات المردودية بمختلف أنشطة الميناء ويتم التدخل حينيا لرفع الإخلالات في أحسن الآجال الممكنة.





