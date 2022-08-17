حمة الهمامي: سعيد فاشل وسنقاومه من أجل إسقاطه..

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كما قال إن هيئة الانتخابات موالية للرئيس وفي خدمته، مشيراً إلى أن عملية الاستفتاء مهزلة وحلقة من حلقات الانقلاب.وأضاف:" سعيد مرر الدستور بنسبة مشاركة ضعيفة وهو أمر غير مقبول".وتابع:" مشكلة المشاكل بالنسبة لنا هي أن سعيد كتب الدستور بنفسه ولخدمة أفكاره وتوجهاته وقام بتحويل السلطات إلى وظائف.. وهذا يعتبر بدايةً لتكريس حكم دكتاتوري فردي مفرط ذو طابع إمبراطوري".وأكد الهمامي أنه يجب على جميع الأطراف أن تجتمع من أجل الاتفاق على برنامج سياسي لمقاومة الاستبداد.وتوجه الهمامي لسعيد بالقول:" سنقاومك متراً متراً بخصوص الحقوق والحريات والتوجهات الاقتصادية التي اثقلت كاهل التونسيين".وأكد أن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية ليست ضمن اهتمامات قيس سعيد، حيث زادت نسبة المديونية وارتفعت نسبة البطالة و الفقر.وأردف:" يجب على المعارضة أن تلعب دورها من أجل وضع برنامج واضح لإسقاط قيس سعيد ومنظومته، عبر مواجهة صريحة".وقال الهمامي إن الخصائص الاجتماعية والنفسية للشعب التونسي تنبئ بانفجار شعبي ستكون له عواقب وخيمة.وأضاف:" قيس سعيد يرفض النقاش ولا يؤمن إلا بنفسه واستعان بالأمن والعسكر للقيام بانقلاب 25 جويلية 2021".