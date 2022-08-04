الاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وإدراج طبيب بالتفتيش


Publié le Jeudi 04 Août 2022 - 22:56قراءة: 0 د, 26 ث
      
افاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل" باب نات " اليوم الخميس 4 أوت 2022 أن النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث و التفتيش بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد و طبيب يتقلد خطة رئيس قسم و ادراج طبيب بذات المستشفى بالتفتيش لتحصنه بالفرار على خلفية شكاية تتعلق بشبهة الاستيلاء على المال العام من المستشفى المذكور و التدليس و مسك و استعمال مدلس.


وكشف محدثنا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين بشانهم قانونا .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250891



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الجمعة 05 أوت 2022 | 7 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:02 19:24 16:13 12:32 05:28 03:49
Babnet
28°
Babnet35°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2637°-2634°-2735°-2634°-26
  • Avoirs en devises
    23862,0

  • (4 aout)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,20960 DT        1$ =3,13547 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 aout)   1769,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   