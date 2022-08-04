الاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وإدراج طبيب بالتفتيش

افاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل" باب نات " اليوم الخميس 4 أوت 2022 أن النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث و التفتيش بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد و طبيب يتقلد خطة رئيس قسم و ادراج طبيب بذات المستشفى بالتفتيش لتحصنه بالفرار على خلفية شكاية تتعلق بشبهة الاستيلاء على المال العام من المستشفى المذكور و التدليس و مسك و استعمال مدلس.وكشف محدثنا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين بشانهم قانونا .