بيان التحالف من أجل النادي الافريقي


Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 - 14:53قراءة: 1 د, 45 ث
      
Communiqué de Presse - عقدت الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي اجتماعا خصصته لتقييم الجلسة العامة التقييمية للتحالف التي جرت وقائعها يوم الخميس 28 جويلية الجاري.


و إذ تسجل الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي اعتزازها بالثقة التي منحها لها المنخرطون و تعتبرها حافزا إضافيا لمزيد العمل للارتقاء بما يقوم به التحالف من اجل النادي الإفريقي من نشاط دؤوب لدعم النادي الإفريقي فإنها :

- تتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير لأعضاء التحالف من اجل النادي الإفريقي لما اثبتوه من انخراط متواصل في أنشطة التحالف و لحضورهم المكثف في الجلسة العامة العادية التقييمية للتحالف من أجل النادي الإفريقي .


- تؤكد اعتزازها بالدور الذي اضطلع به التحالف من اجل النادي الإفريقي في مسار إنقاذ النادي الإفريقي.
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- تعبر عن تقديرها لوسائل الإعلام لحضورها وقائع الجلسة العامة للتحالف من أجل النادي الإفريقي و مواكبتها المتواصلة لأنشطة التحالف من اجل النادي الإفريقي.

- تتوجه بتحية التقدير والاحترام للشخصيات التي حضرت الجلسة العامة للتحالف من أجل النادي الإفريقي و تخص بالذكر السادة خليل الشايبي و ناجح فرح و زين العابدين الوسلاتي و نجيب غميض و مصدق لحمر و مختار بلخيثر و ليلى الشابي و هشام بوسيقْة و ناجي عروس.

- تعبر عن امتنانها لممثلي خلايا الاحباء الذين تكبدوا مشاق السفر و ساهموا في اثراء الجلسة العامة التقييمية بحضورهم و مساهمتهم في النقاش.

- تجدد الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي التعبير عن تقديرها للجهد الذي تبذله الهيئة المديرة للنادي الإفريقي من أجل اعادة جمعية النادي الإفريقي إلى مصافها الطبيعي و عن ارتياحها لما تجده لدى الهيئة المديرة للنادي الإفريقي من تجاوب و تعاون.
- تنتهز الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي المناسبة للتأكيد على أهمية و ضرورة أن تعمل الجمعيات التي تحيط بالنادي الإفريقي في كنف الانسجام و التعاون خدمة لمصالح النادي الإفريقي.
- تسجل الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي تفاعلها الايجابي مع دعم الجلسة العامة لفكرة المساهمة في انجاز قاعة متعددة الاختصاصات صلب حديقة الرياضة منير القبايلي و تعلن عن شروعها في الاعداد لاطلاق المشروع.
عاش التحالف من اجل النادي الإفريقي.
عاش النادي الإفريقي قويا شامخا أبد الدهر.

رئيس التحالف من اجل النادي الإفريقي
د. محسن الطرابلسي





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