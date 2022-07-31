بيان التحالف من أجل النادي الافريقي

Communiqué de Presse - عقدت الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي اجتماعا خصصته لتقييم الجلسة العامة التقييمية للتحالف التي جرت وقائعها يوم الخميس 28 جويلية الجاري.
و إذ تسجل الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي اعتزازها بالثقة التي منحها لها المنخرطون و تعتبرها حافزا إضافيا لمزيد العمل للارتقاء بما يقوم به التحالف من اجل النادي الإفريقي من نشاط دؤوب لدعم النادي الإفريقي فإنها :
- تتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير لأعضاء التحالف من اجل النادي الإفريقي لما اثبتوه من انخراط متواصل في أنشطة التحالف و لحضورهم المكثف في الجلسة العامة العادية التقييمية للتحالف من أجل النادي الإفريقي .
- تؤكد اعتزازها بالدور الذي اضطلع به التحالف من اجل النادي الإفريقي في مسار إنقاذ النادي الإفريقي.
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- تعبر عن تقديرها لوسائل الإعلام لحضورها وقائع الجلسة العامة للتحالف من أجل النادي الإفريقي و مواكبتها المتواصلة لأنشطة التحالف من اجل النادي الإفريقي.
- تتوجه بتحية التقدير والاحترام للشخصيات التي حضرت الجلسة العامة للتحالف من أجل النادي الإفريقي و تخص بالذكر السادة خليل الشايبي و ناجح فرح و زين العابدين الوسلاتي و نجيب غميض و مصدق لحمر و مختار بلخيثر و ليلى الشابي و هشام بوسيقْة و ناجي عروس.
- تعبر عن امتنانها لممثلي خلايا الاحباء الذين تكبدوا مشاق السفر و ساهموا في اثراء الجلسة العامة التقييمية بحضورهم و مساهمتهم في النقاش.
- تجدد الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي التعبير عن تقديرها للجهد الذي تبذله الهيئة المديرة للنادي الإفريقي من أجل اعادة جمعية النادي الإفريقي إلى مصافها الطبيعي و عن ارتياحها لما تجده لدى الهيئة المديرة للنادي الإفريقي من تجاوب و تعاون.
- تنتهز الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي المناسبة للتأكيد على أهمية و ضرورة أن تعمل الجمعيات التي تحيط بالنادي الإفريقي في كنف الانسجام و التعاون خدمة لمصالح النادي الإفريقي.
- تسجل الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي تفاعلها الايجابي مع دعم الجلسة العامة لفكرة المساهمة في انجاز قاعة متعددة الاختصاصات صلب حديقة الرياضة منير القبايلي و تعلن عن شروعها في الاعداد لاطلاق المشروع.
عاش التحالف من اجل النادي الإفريقي.
عاش النادي الإفريقي قويا شامخا أبد الدهر.
رئيس التحالف من اجل النادي الإفريقي
د. محسن الطرابلسي
و إذ تسجل الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي اعتزازها بالثقة التي منحها لها المنخرطون و تعتبرها حافزا إضافيا لمزيد العمل للارتقاء بما يقوم به التحالف من اجل النادي الإفريقي من نشاط دؤوب لدعم النادي الإفريقي فإنها :
- تتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير لأعضاء التحالف من اجل النادي الإفريقي لما اثبتوه من انخراط متواصل في أنشطة التحالف و لحضورهم المكثف في الجلسة العامة العادية التقييمية للتحالف من أجل النادي الإفريقي .
- تؤكد اعتزازها بالدور الذي اضطلع به التحالف من اجل النادي الإفريقي في مسار إنقاذ النادي الإفريقي.
- تعبر عن تقديرها لوسائل الإعلام لحضورها وقائع الجلسة العامة للتحالف من أجل النادي الإفريقي و مواكبتها المتواصلة لأنشطة التحالف من اجل النادي الإفريقي.
- تتوجه بتحية التقدير والاحترام للشخصيات التي حضرت الجلسة العامة للتحالف من أجل النادي الإفريقي و تخص بالذكر السادة خليل الشايبي و ناجح فرح و زين العابدين الوسلاتي و نجيب غميض و مصدق لحمر و مختار بلخيثر و ليلى الشابي و هشام بوسيقْة و ناجي عروس.
- تعبر عن امتنانها لممثلي خلايا الاحباء الذين تكبدوا مشاق السفر و ساهموا في اثراء الجلسة العامة التقييمية بحضورهم و مساهمتهم في النقاش.
- تجدد الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي التعبير عن تقديرها للجهد الذي تبذله الهيئة المديرة للنادي الإفريقي من أجل اعادة جمعية النادي الإفريقي إلى مصافها الطبيعي و عن ارتياحها لما تجده لدى الهيئة المديرة للنادي الإفريقي من تجاوب و تعاون.
- تنتهز الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي المناسبة للتأكيد على أهمية و ضرورة أن تعمل الجمعيات التي تحيط بالنادي الإفريقي في كنف الانسجام و التعاون خدمة لمصالح النادي الإفريقي.
- تسجل الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي تفاعلها الايجابي مع دعم الجلسة العامة لفكرة المساهمة في انجاز قاعة متعددة الاختصاصات صلب حديقة الرياضة منير القبايلي و تعلن عن شروعها في الاعداد لاطلاق المشروع.
عاش التحالف من اجل النادي الإفريقي.
عاش النادي الإفريقي قويا شامخا أبد الدهر.
رئيس التحالف من اجل النادي الإفريقي
د. محسن الطرابلسي
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