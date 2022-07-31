بيان التحالف من أجل النادي الافريقي

Communiqué de Presse -

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عقدت الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي اجتماعا خصصته لتقييم الجلسة العامة التقييمية للتحالف التي جرت وقائعها يوم الخميس 28 جويلية الجاري.و إذ تسجل الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي اعتزازها بالثقة التي منحها لها المنخرطون و تعتبرها حافزا إضافيا لمزيد العمل للارتقاء بما يقوم به التحالف من اجل النادي الإفريقي من نشاط دؤوب لدعم النادي الإفريقي فإنها :- تتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير لأعضاء التحالف من اجل النادي الإفريقي لما اثبتوه من انخراط متواصل في أنشطة التحالف و لحضورهم المكثف في الجلسة العامة العادية التقييمية للتحالف من أجل النادي الإفريقي .- تؤكد اعتزازها بالدور الذي اضطلع به التحالف من اجل النادي الإفريقي في مسار إنقاذ النادي الإفريقي.- تعبر عن تقديرها لوسائل الإعلام لحضورها وقائع الجلسة العامة للتحالف من أجل النادي الإفريقي و مواكبتها المتواصلة لأنشطة التحالف من اجل النادي الإفريقي.- تتوجه بتحية التقدير والاحترام للشخصيات التي حضرت الجلسة العامة للتحالف من أجل النادي الإفريقي و تخص بالذكر السادة خليل الشايبي و ناجح فرح و زين العابدين الوسلاتي و نجيب غميض و مصدق لحمر و مختار بلخيثر و ليلى الشابي و هشام بوسيقْة و ناجي عروس.- تعبر عن امتنانها لممثلي خلايا الاحباء الذين تكبدوا مشاق السفر و ساهموا في اثراء الجلسة العامة التقييمية بحضورهم و مساهمتهم في النقاش.- تجدد الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي التعبير عن تقديرها للجهد الذي تبذله الهيئة المديرة للنادي الإفريقي من أجل اعادة جمعية النادي الإفريقي إلى مصافها الطبيعي و عن ارتياحها لما تجده لدى الهيئة المديرة للنادي الإفريقي من تجاوب و تعاون.- تنتهز الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي المناسبة للتأكيد على أهمية و ضرورة أن تعمل الجمعيات التي تحيط بالنادي الإفريقي في كنف الانسجام و التعاون خدمة لمصالح النادي الإفريقي.- تسجل الهيئة المديرة للتحالف من أجل النادي الإفريقي تفاعلها الايجابي مع دعم الجلسة العامة لفكرة المساهمة في انجاز قاعة متعددة الاختصاصات صلب حديقة الرياضة منير القبايلي و تعلن عن شروعها في الاعداد لاطلاق المشروع.عاش التحالف من اجل النادي الإفريقي.عاش النادي الإفريقي قويا شامخا أبد الدهر.رئيس التحالف من اجل النادي الإفريقيد. محسن الطرابلسي