الشروق: انزال لزهر اللونغو من طائرة كانت متجهة إلى باريس

كشفت صحيفة الشروق اليوم الأحد أن القيادي الامني لزهر لونغو انزل من طائرة كانت متجهة إلى باريس في مطار قرطاج الدولي.

يشار إلى أن اللونغو شغل منصب مديرًا عاما للمصالح المختصة في شهر أفريل 2021. وشغل سابقا مهام مدير مركزي للاستعلامات، وكانت آخر مهمة اضطلع بها ملحق أمني بسفارة تونس بباريس..



