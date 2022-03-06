الشروق: انزال لزهر اللونغو من طائرة كانت متجهة إلى باريس


Publié le Dimanche 06 Mars 2022 - 21:20قراءة: 0 د, 15 ث
      
كشفت صحيفة الشروق اليوم الأحد أن القيادي الامني لزهر لونغو انزل من طائرة كانت متجهة إلى باريس في مطار قرطاج الدولي.
يشار إلى أن اللونغو شغل منصب مديرًا عاما للمصالح المختصة في شهر أفريل 2021. وشغل سابقا مهام مدير مركزي للاستعلامات، وكانت آخر مهمة اضطلع بها ملحق أمني بسفارة تونس بباريس..

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242262



  2.57% (265190 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
نزول جمرة التراب
الأحد 06 مارس 2022 | 3 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:46 18:20 15:47 12:38 06:43 05:18
Babnet
10°
Babnet16°Babnet% 87:الرطــوبة
تونــسBabnet
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-714°-814°-714°-715°-6
  • Avoirs en devises
    23310,2

  • (4 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,25034 DT        1$ =2,93470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 mars)   999,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   